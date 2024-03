Rocío Osorno confirma cuáles son las zapatillas más buscadas y que pegan con todos los looks

El calzado se ha convertido en una parte fundamental a la hora de elaborar el estilismo perfecto. La pasada temporada llegó con sorprendentes e inesperadas propuestas con todo tipo de botas como protagonistas. Sin embargo, hubo un modelo que destacó por encima del resto: las Adidas Samba.

Todo el mundo se quiso hacer con ellas, lo que terminó por agotarlas en todas las tiendas e incluso en la página web de Adidas. Pero hay otro modelo que llega pisando fuerte y que cada vez está ganando más adeptos.

Se trata de un modelo de New Balance, concretamente el 530 y que está revolucionando el sector de la moda. La última en sumarse esta tendencia, a través de su perfil en redes sociales, es Rocío Osorno (37 años). Pero no es la única que ha convertido a estas zapatillas en un must.

Estilismo de Rocío Osorno.

Aunque cada vez son más los rostros conocidos que las llevan, por el momento todavía se pueden adquirir en su página web. Tienen un precio de 120 euros y están disponibles desde la talla 35 hasta la 47.5. Lo más positivo de este calzado es que es unisex y lo puede lucir todo el mundo que quiera.

En esta ocasión, Rocío Osorno lo ha combinado con unas prendas muy sencillas y que forman parte de cualquier fondo de armario. En concreto, lo ha hecho con unos pantalones anchos y una camiseta básica gris con tipografía.

Hace sólo unas semanas, Tamara Falcó también compartía con sus seguidores las que son sus zapatillas favoritas. En aquella ocasión durante un viaje a Barcelona, la marquesa de Griñón las lució con un estilismo básico pero funcional y cómodo. Se trata de un calzado que, en caso de saber cómo combinarlo, se puede convertir en un must de todo tipo de estilismos: desde los más elegantes hasta los más casuales.

Quien también se ha convertido en la embajadora perfecta de este calzado es Amelia Bono. La empresaria comparte estilismos tanto con las Adidas Samba como con las New Balance 530. Aunque ya llevan un tiempo siendo objeto de deseo para muchos, es esta temporada cuando han llegado pisando fuerte y se han posicionado como las favoritas de todas las it girls.