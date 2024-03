La actriz Olivia Munn, exnovia de Álex González, revela que ha padecido un cáncer de mama agresivo

El pasado domingo, 10 de marzo, la actriz Olivia Munn (43 años), exnovia de Álex González (43), aparecía en la gala de los Premios Oscar y, más tarde, en la tradicional fiesta de Vanity Fair. Entonces se mostraba con total naturalidad y con una gran sonrisa que no hacía presagiar que ha pasado uno de sus momentos más duros. La modelo estadounidense ha padecido cáncer de mama en ambos senos.

Este miércoles, día 13, la intérprete de The Newsroom compartió una imagen en la que se le ve desde el hospital. Junto a ella, escribió: "Me diagnosticaron cáncer de mama. Espero que compartir esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje".

Tras la instantánea, la intérprete dejó una especie de carta en la que revela, punto por punto, todo lo que respecta a su enfermedad. Fue en febrero de 2023, según explica, cuando se hizo unas pruebas genéticas para verificas hasta 90 genes diferentes del cáncer. El resultado fue positivo: "Di negativo para todos. Mi hermana Sara también. Nos llamamos entre nosotros y chocamos los cinco por teléfono. Ese mismo invierno también me hice una mamografía normal".

Dos meses después de la prueba, sin imaginarlo, Olivia Munn fue diagnosticada de cáncer de mama. "En los últimos 10 meses, he tenido cuatro cirugías, he pasado tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado", cuenta sobre el proceso.

Pese a lo complicado que ha sido el camino, la modelo ha estado fuerte. "Sorprendentemente, sólo he llorado dos veces. Supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar", reconoce.

Olivia también revela los motivos por los que quiso mantener en secreto la enfermedad: "He tendido a dejar que la gente me vea cuando tengo energía. Cuando puedo vestirme y salir de casa, cuando puedo llevar a mi bebé al parque. He mantenido en privado el diagnóstico, la preocupación, la recuperación, los analgésicos y las batas de papel. Necesitaba recuperar el aliento y superar algunas de las partes más difíciles antes".

Aunque ha sido un cáncer muy agresivo, la intérprete de X Men asegura que se lo han detectado a tiempo. "La doctora Aliabadi analizó factores como mi edad, mis antecedentes familiares de cáncer de mama y el hecho de que tuve mi primer hijo después de los 30. Descubrió que mi riesgo de padecer cáncer era del 37%. Debido a ese puntaje, me enviaron a hacerme una resonancia magnética, lo que condujo a una ecografía, que luego condujo a una biopsia. La biopsia mostró que tenía cáncer luminal B en ambos senos. Luminal B es un cáncer agresivo y de rápido movimiento".

Tras el diagnóstico, Olivia Munn se sometió a una cirugía. "30 días después de esa biopsia me hicieron una doble mastectomía. Pasé de sentirme completamente bien un día a despertarme en una cama de hospital después de una cirugía de 10 horas al día siguiente", explica.

A día de hoy, Olivia Munn se siente agradecida y "muy afortunada" por haber detectado la enfermedad a tiempo. Por ello, anima a sus seguidores a hacerse sus revisones periódicas: "Quiero lo mismo para cualquier mujer que tenga que enfrentar esto algún día. Pídale a su médico que calcule su puntuación de evaluación de riesgo de cáncer de mama".

La actriz no sólo está agradecida con su equipo médico. También con su familia y su marido, a quien dedica unas emotivas palabras: "Estoy muy agradecido con John por las noches que pasó investigando qué significaba cada operación y medicamento y qué efectos secundarios y recuperación podía esperar. Por estar ahí antes de entrar en cada cirugía y estar ahí cuando me despertaba, siempre colocando fotos enmarcadas de nuestro pequeño Malcom para que fuera lo primero que viera al abrir los ojos".

Nada más compartir su testimonio, Olivia Munn ha recibido un sinfín de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores. Entre ellos, reconocidas estrellas internacionales, como Reese Whiterspoon (47), Kaley Cuoco (38) o Jessica Chastein (46).