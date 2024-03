Ana Obregón publica una foto inédita de su hijo Álex un día antes de su primera quimio y Alessandro Lequio responde

El día 13 de cada mes Ana García Obregón (68 años) se acuerda, especial y amargamente, de su malogrado hijo, Álex Lequio. No en vano, el joven empresario murió el 13 de mayo de 2020 a los 27 años, en un hospital de Barcelona, a causa de un sarcoma de Ewing. Sea como fuere, se trata de una desgarradora fecha que la actriz y presentadora tiene grabada a fuego en su corazón.

Siempre que el dolor, lacerante, se lo permite, la artista saca fuerzas de flaqueza para rendirle un homenaje a su vástago. Este pasado 13 de marzo, cuando están a punto de cumplirse cuatro años del trágico deceso, la también guionista y bióloga ha rescatado de su archivo personal dos fotografías inéditas, nunca antes vistas ni publicadas, de la estancia de su hijo en Nueva York.

Están fechadas en abril de 2018. Ambas imágenes están tomadas un día antes de que Álex comenzase su primera sesión de quimioterapia. En la instantánea principal aparecen madre e hijo, sonrientes, en un establecimiento, mirando, a través de una cristalera, a la cámara, que se encuentra en la calle. En la segunda, Obregón da un tierno beso en la frente al hombre de su vida.

Por si el amor que se aprecia no fuese suficiente, este pasado día 13, seis años después y casi cuatro del fallecimiento, Ana pone palabras a aquel día. "Otro 13 sin ti. Si hubiera que poner un nombre a esta foto, la llamaría esperanza. Era abril del 2018, en el Village de Nueva York, creo que nunca la publiqué. Fue un día antes de empezar las quimioterapias", inicia su duro post Obregón.

Y añade la actriz: "Desde ese día y todos los que les siguieron la esperanza nos acompañó como una fiel amiga en ese terrible viaje en el que tú coraje y valor me dieron fuerzas. No pudo ser. Y duele tanto que no existen las palabras para describir este dolor y la inmensa impotencia de una madre o un padre cuando no pueden salvar a su hijo. Eres el amor de mi vida".

Horas después de la publicación de su mensaje, el padre de Álex, Alessandro Lequio (63), ha respondido en el muro de la actriz con un simbólico corazón rojo. Un gesto que demuestra que, pese a las posibles discrepancias que hayan podido tener como padres, están unidos en el dolor y en la pérdida irreparable.

Hace unos días, EL ESPAÑOL pudo conocer que Alessandro continúa sin conocer a la pequeña Ana Sandra, la hija biológica de su hijo que vino al mundo el 20 de marzo de 2023 en Miami, a través de una gestación subrogada. Alessandro y Ana hablan con cordialidad, se detallói a este medio, pero casi siempre por cuestiones relacionadas con la Fundación Aless Lequio.

La felicidad de Ana

Desde que la pequeña Anita llegó a su vida, García Obregón muestra una mayor felicidad. La artista ejerce de madre y de abuela de Anita. También de padre y de abuelo, como ella misma se ha encargado de subrayar y resaltar en la prensa, haciendo alusión a la marcada ausencia de Alessandro.

En los próximos días hay dos acontecimientos destacados en la vida de Ana Obregón. Por un lado, el 18 de marzo la actriz cumple 69 años. Eso sí, como viene siendo habitual desde que su hijo murió, la presentadora no lo va a festejar. "Ana no va a celebrar nada de su vida porque como madre no hay motivo para celebrar", deslizó, hace unos días, una buena amiga de Ana.

El 20 de marzo, dos días después, Ana Sandra cumple su primer año de vida. Tal y como se trasladó a este medio, la artista está organizando una celebración íntima y familiar en su casa de La Moraleja. Obregón recibirá a sus familiares y amigos más cercanos.