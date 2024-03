Josh Cavallo, el primer futbolista abiertamente gay, le pide matrimonio a su novio, Leighton Morrell: el momento

El futbolista australiano Josh Cavallo (24 años), primer futbolista en declararse abiertamente gay, le ha pedido matrimonio a su pareja, Leighton Morrell, sobre el campo del Coopers Stadium, donde juega su equipo el Adelaide United.

En medio del campo, y con las gradas completamente vacías, este pasado miércoles, 13 de marzo, el deportista hincó la rodilla y realizó uno de los actos más importantes de su vida.

"Comenzando este año con mi prometido. Próximamente marido y marido", comenzaba el emotivo mensaje de Cavallo publicado en Instagram junto a varias imágenes del romántico momento que se ha vivido en el estadio.

"Tu apoyo infinito ha significado mucho para mí. Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida auténticamente. Se sintió bien compartir este momento especial en el terreno de juego, donde todo empezó", ha asegurado el jugador.

Asimismo, ha querido dar las gracias a su equipo "por ayudar a configurar esta sorpresa". Por otro lado, el futuro marido de Josh también le ha dedicado unas bonitas palabras en su perfil de las redes sociales. "Mi vida se acaba de poner mucho más brillante, por supuesto que dije que sí".

Cavallo copó los titulares de la prensa internacional e hizo historia hace ya tres años, cuando se declaró abiertamente homosexual. "Hoy estoy listo para hablar acerca de algo personal. Finalmente, me siento cómodo para hablar de ello en mi vida. Estoy orgulloso de anunciar públicamente que soy gay", relataba Cavallo.

"Ha sido un largo viaje hasta llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de hacerlo público. He peleado contra mi sexualidad durante más de seis años y ahora estoy orgulloso de poder descansar al respecto", subrayaba el australiano en un vídeo compartido en sus redes sociales.

Este paso significó un hito en el mundo del deporte y, en concreto, en el del fútbol, ya que sólo unos pocos profesionales del sector han relevado su orientación sexual dentro de la categoría masculina.

El jugador recibió apoyos de grandes estrellas como Gerard Piqué (37), Shakira (47) y Pau Gasol (43) y logró dar visibilidad al colectivo LGTBI en la industria. Tras hacer este importante anuncio, empezó a enfrentarse al acoso homofóbico y a insultos desde las gradas de los partidos que disputaba.

Así lo desveló él mismo a principios de enero de 2022, cuando su equipo se batía en duelo con el Melbourne Victory. "No voy a fingir que no vi o escuché el abuso homofóbico en el partido de anoche. No hay palabras para decir lo decepcionado que estaba. Como sociedad demuestra que todavía nos enfrentamos a estos problemas en 2022. Esto no debería ser aceptable y tenemos que hacer más para responsabilizar a estas personas".

Y añadió: "Nunca me disculparé por vivir mi verdad y, últimamente, por ser quien soy fuera del fútbol. A todos los jóvenes que han recibido abusos homófobos, mantened la cabeza alta y seguid persiguiendo vuestros sueños. Sabed que no hay lugar en el juego para esto. El fútbol es un juego para todos sin importar quién eres, de qué color es tu piel o de dónde vienes. No quiero que ningún niño o adulto tenga que recibir los mensajes odiosos e hirientes que yo he recibido".