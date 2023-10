El nuevo vestido de Rocío Osorno ideal para esta temporada: es de Zara y cuesta menos de 40 euros

Octubre es uno de los meses por excelencia donde el cambio de armario es inminente y en el que la ropa de verano se queda obsoleta. Aunque el frío ha tardado en llegar, las bajas temperaturas ya han llegado y, con ellas, las prendas de manga larga, jerseys, sudaderas, botas y pantalones largos. Todas esas prendas que se guardaban en la ropa de invierno o que se han ido adquiriendo para este otoño.

Ahora, Rocío Osorno (35 años) ha sido el ejemplo claro de que, pese a que los grados hayan bajado, la moda y el estilo siguen presentes. La influencer ha apostado por un total look de Zara, ideal para este mes de octubre.

Su outfit se compone de unas botas altas hasta los muslos negras de cuero, una bomber de lentejuelas dorada y un vestido corto de manga larga. "Mis vestidos preferidos para otoño, estampados, con vuelo, tonos doraditos... No sé si me he colado con la bomber pero me moría de ganas de estrenarla", confesaba Osorno.

[El vestido de crochet con efecto tipazo y multicolor de Rocío Osorno que tú también añadirás al carrito de compra]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ✨Rocío Osorno✨ (@rocioosorno)

En concreto, ha sido una pieza la que ha destacado del resto: el vestido. "Me encanta cómo te queda el outfit", "Siempre creándome necesidades", "Me encanta el vestido", "El vestido precioso", son algunos de los comentarios que se deslizan de la publicación.

EL ESPAÑOL tiene todos los detalles de la prenda. Es un vestido metalizado de cuello subido y manga larga con detalle de frunces laterales, un forro interior y un cierre en espalda con cremallera oculta en costura de color negro y blanco y de estampado.

[Rocío Osorno arrasa con el 'conjuntazo' denim de la nueva colección de Zara]

La firma de Inditex fabrica tallas desde la XS a la XL y cuesta 39,95 euros. Sin embargo, ahora mismo se encuentran sin existencias, así que, si te has enamorado del vestido tanto como Osorno, tendrás que esperar a que haya stock. Puedes enviar un correo a la marca para que te avisen de cuándo vuelve a estar disponible.

No es la primera vez que Osorno apuesta por los looks de Zara. Ella, pese a tener su propia marca de roca, es una amante de las prendas de esta firma y siempre aprovecha la ocasión para enseñar a su más de 1,5 millón de seguidores sus increíbles conjuntos demostrando una vez más que es toda una experta en moda.

Sigue los temas que te interesan