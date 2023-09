Vestido 'bustier' y bomber de Zara: el look con el que Rocío Osorno ha triunfado en Milán

La Milan Fashion Week ha dejado momentos imborrables en el recuerdo de los millones de fanáticos de la moda alrededor del mundo. En el desfile de Prada, por ejemplo, tuvo lugar el reencuentro entre dos íntimas: Rosalía (31 años) y Kylie Jenner (26) al grito de "¡amigue!". Otros instantes a destacar fueron el closing de Naomi Campbell (53) en Dolce & Gabbana o la dificultad de Claudia Schiffer (53) a la hora de caminar por la pasarela en Versace.

Testigos de todo ello han sido las influencers que han viajado hasta allí como Violeta Mangriñán (29) o Rocío Osorno (35). Esta última, por cierto, acaba de publicar en sus redes sociales el último look con el que ha arrasado en una de las capitales de la moda en el mundo. Dos piezas de las que EL ESTILO de EL ESPAÑOL conoce todos los datos.

La prenda principal que llevó la empresaria y diseñadora sevillana es un vestido midi confeccionado en hilatura con mezcla de lana. Lleva escote recto y tirantes anchos ajustables con hebillas metálicas. Además, la originalidad del diseño reside en el efecto bustier, en tejido combinado a contraste. El bajo va plisado y tiene cierre con cremallera metálica en la espalda. Se trata de un vestido de Zara Woman Collection y tiene un precio de 99,95 euros.

Para el frío que azotaba Milán en estos días de otoño, Rocío Osorno necesitó una prenda de abrigo y, ciertamente, acertó al elegir esta bomber del buque insignia del Grupo Inditex. Y es que Zara tiene la capacidad siempre de hacer que una prenda más o menos asequible parezca extraída directamente desde cualquier pasarela. Incluida la de Milán.

Se trata de una bomber de cuello redondo y manga larga acabada en elástico interior. La prenda lleva bolsillos en delantero y con cremallera también en manga. Tiene bajo acabado en volumen con frunces y forro interior confeccionado en hilatura con mezcla de viscosa. Además, lleva cierre frontal con cremallera metálica. Su precio, según consta en la web de Zara, es de 59,95 euros.

"¿Ya está todo más tranquilo por aquí? Va, os subo look con este vestido que me preguntasteis un montón. Se me hace raro ahora que he llegado a Sevilla y parece que estamos otra vez en agosto verme así con abrigo y todo", ha escrito la influencer en sus poderosas redes sociales. Y no es lo único que ha posteado en las últimas horas. Haciendo gala de su naturalidad, Osorno ha confesado que se encuentra ilusionada con un nuevo amor.

