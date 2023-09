Así es la colección de moda minimalista con la que Rocío Crusset ha debutado como diseñadora

La modelo internacional, Rocío Crusset (29 años), hija de los periodistas Mariló Montero (58) y Carlos Herrera (66), da un paso más en la moda y debuta como diseñadora con una pequeña colección de ropa, ocho piezas de cortes minimalistas y depurados, prendas que buscan la "perdurabilidad en el tiempo y la elegancia".

"Cuando diseño suelo pensar en mi personalidad, en mi estado de ánimo, en la comodidad de las prendas y sobre todo en que me hagan sentir segura", ha dicho a EFE en una entrevista Rocío Crusset sobre esta colección cápsula que ha lanzado en colaboración con la firma Duarte.

La colección se compone de vestidos de corte "minimal" y patrones fluidos, que juegan a equilibrar volúmenes y presentan cortes asimétricos además de incorporar tendencias como tejidos en seda y tonalidades como el marrón chocolate, en una gama que también cuenta con tonalidades neutras como el negro y el blanco.

[El pantalón setentero de Rocío Crusset que cumple con todas las tendencias y se agota en la web]

Rocío Crusset.

Rocío Crusset lleva años instalada en Nueva York, donde su carrera como modelo está asentada trabajando para firmas como DKNY y donde, desde hace dos años y tras finalizar sus estudios en una de las cimas internacionales de la moda, Parsons, capitanea su propia firma de joyas bajo el nombre de su apellido, Crusset.

Duarte, al frente de Carlos Duarte, lleva años consagrada entre las firmas emblemáticas de la moda nacional por sus diseños elegantes y de corte "minimal".

Desde su origen, en 2016, la modelo ha sido una de sus principales embajadoras. Ahora diseñador y musa presentan su propia colección cápsula aunando su visión de la moda.

"Elegante, chic y compuesta por buenos materiales", así ha definido Carlos Duarte las piezas creadas por la modelo.

"Le propuse colaborar a Carlos (Duarte) en febrero. Claro que no viene de la nada, tenemos una relación cercana porque es una marca con la que me identifico mucho y de la que he vestido muchas veces", ha explicado Rocío Crusset sobre el origen de esta colaboración, trazada entre Madrid y Nueva York.

Seis meses son los que ambos creativos han destinado en dar a luz este proyecto común que, presentado en el marco de Madrid es Moda puede adquirirse desde este mismo jueves también en internet y en los puntos de venta de Duarte. También llegará a Nueva York.

"Me gustaría presentarla en Nueva York porque la moda europea funciona muy bien en Estados Unidos, y creo que allí va a gustar mucho", ha añadido la modelo sevillana.

El resultado son piezas que buscan ser "asequibles" y que según explica Carlos Duarte "se adaptan a la silueta femenina y están pensadas para favorecer a la mayor parte de cuerpos posibles".

Ahora, Crusset y Duarte idean un mismo concepto creativo bajo un nexo que definen como "el gusto por lo elegante y las cosas bien hechas".

Están convencidos de que no vale que algo sea elegante por sí solo, sino que es necesario que la materia prima acompañe: "Cuando un material no es bueno, se acaba traduciendo en las toneladas de basura que tenemos por el mundo".

Respecto a si apuestan por las tendencias, aunque Crusset resalta líneas y patrones "con volumen y movimiento", han decidido decantarse por piezas atemporales y versátiles.

Sigue los temas que te interesan