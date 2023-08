Joyas para invitada: cuatro piezas capaces de elevar cualquier estilismo

Ser la invitada perfecta a una boda no es nada fácil, son muchos los detalles a tener en cuenta para no dejarnos nada atrás. Si es de día o de noche para el largo y los colores del vestido, civil o religiosa para cumplir con el protocolo de no llevar los hombros al descubierto, respetar el dress code si lo hay o no ir nunca de blanco. ¿Tocado o pamela?

¿Tacón fino o plataforma? ¿Mini bolso o clutch? Sin duda alguna el proceso hasta encontrar el estilismo perfecto es largo y es que una ocasión especial requiere de una vestimenta muy pensada previamente.

Además del vestido, el bolso o los zapatos, ha llegado la hora de decidir las joyas que le van a nuestro estilismo. Está claro que no queremos parecer sosas pero tampoco muy recargadas, en el equilibrio está la clave.

Al igual que ocurre con la ropa, las joyas deben formar en su conjunto una armonía en la que siempre haya una que destaque del resto, convirtiéndose así en la protagonista del look. Aquí tenemos cuatro joyas de las marcas Joyas Antiguas Sardinero, Joys, Lausett o Banoffee.

Pendientes XL

Pendientes Honolulu

Cuestan 60 euros. En color dorado, con concha natural y perlas cultivadas. En cuanto a los cuidados, se especifica: "evitar el contacto con perfume ya que podría agrietar el metacrilato, guardar en su caja y limpiar con la gamuza que se facilita con el producto".

Muchas flores

Sortija de Joyas Antiguas Sardinero.

Sortija estilo Art Decó realizada en platino con ónix natural y diamantes naturales talla brillante. Cuesta 3.150 euros.

Todo al dorado

Pulsera de la Abundancia.

Esta pulsera es budista, espiritual, simboliza la unidad y el amor infinito. Realizada a mano y rellena de auténtico pan de oro. La tradición dice que para conseguir su efecto tienes que llevar un número impar. Cuesta 11,90 euros.

Tendencia al cuello

Choker Golden Crochet.

La nueva colección France, de Banoffee, es una colección de Chockers de tela y acero que se han convertido en última tendencia. Collares de diseño pegados al cuello que causaron furor en los años 90 pero que vuelven con toda la fuerza para elevar de nivel todos tus looks de día y de noche. Choker de tela calada en dorado. Cierre mosquetón y alargo de cadena. Cuesta 26,90 euros.

