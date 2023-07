El vestido de invitada al que Anna Ferrer le ha dado un toque mucho más desenfadado

Anna Ferrer (26 años) acaba de volver de unas vacaciones inolvidables en Formentera junto a su pareja, Mario Cristóbal. La hija de Paz Padilla (53) ha dado buena cuenta de estos días de relax a través de sus redes sociales donde ha ido contando las playas y calas que ha visitado, los restaurantes que ha degustado y los modelitos que ha elegido para cada ocasión. Entre todo ellos, hay uno que ha gustado por encima de los demás.

Se trata de un vestido azul estampado con flores en color blanco que lució en una instantánea en la terraza de su apartamento y que se deduce que se puso para pasar la tarde/noche por uno de los mágicos pueblecitos de la isla.

Es de la firma The Are y es el diseño Jacaranda. En la web de la firma se vende como modelo de invitada llegando a asegurar que "es una apuesta segura para las invitadas que buscan un look elegante y sofisticado". Sin embargo, la influencer ha querido darle un toque más desenfadado y no tan arreglado.

Según la descripción de la firma "está confeccionado en un tejido gasa ligero, pero con cuerpo lo que le da mucho movimiento al andar y no transparenta nada. La falda es de corte midi y el cuerpo queda completamente acoplado a tu silueta para potenciarla".

"El toque romántico se lo da su escote recto con el detalle del fruncido debajo del pecho y gracias a sus tirantes anchos lo llevarás muy cómodo, lo puedes llevar con sujetador. El color azulado y el estampado de flores es totalmente atemporal, versátil y muy favorecedor para todo tipo de pieles", explican.

Lleva el escote recto con un fruncido debajo del pecho y es de corte midi. Su precio es de 159,95 euros. Y aunque está disponible de las tallas XS a la L sólo quedan las más pequeñas estando las otras agotadas.

Imagen de la modelo con el vestido de The Are.

La modelo de campaña luce este vestido modo invitada con elegantes sandalias de tacón en beige y en otra fotografía con sandalias doradas de tacón gordo para que se vean los diferentes estilos. En cambio, Anna Ferrer lo ha llevado de una manera mucho más relajada, sin complementos y con el pelo al viento.

