Amelia Bono estrena el conjunto rústico de rayas de Zara que promete convertirse en un 'must' esta temporada

La nueva colección de Zara está causando sensación entre las seguidoras de la firma, que aplauden la llegada de prendas más ligeras y frescas con la que disfrutar del entretiempo y comenzar a recibir los días de más calor. De entre las muchas propuestas que llenan sus perchas esta temporada destacan dos piezas a juego que, aunque se venden por separado, como mejor quedan es en conjunto.

No solo porque apostar por un dúo es una de las formas más sencillas de vestirse, pues una vez elegido el look, tan solo hay que pensar en los accesorios con los que se va a coordinar. También porque se puede lograr total looks muy favorecedores, como es este caso.

Quien lo ha demostrado es Amelia Bono (42 años), que a través de sus redes sociales sigue potenciando su faceta de influencer y compartiendo con sus seguidoras las nuevas incorporaciones estilísticas de su armario, que tanto gustan. "Cuando lo vi en Zara pensé… ¡Esto quién luce bien es Amelia!", le ha escrito una de ellas, mientras otra ha aprovechado para asegurarle que está "guapísima".

Por un lado, Amelia lleva un jersey rústico de rayas, de cuello redondo, manga larga y corte crop. Confeccionado en una combinación de materiales sintéticos y algodón, destaca por su aspecto ligero y porque deja transpirar la piel. De fondo blanco y rayas negras de dos grosores diferentes, tiene una combinación de colores que es muy fácil de llevar.

Se fabrica en las tallas S, M y L -aunque en la más pequeña ya está agotado, y Zara recomienda coger una menos, pues es más grande de lo habitual. Su precio es de 15,95 euros.

Conjunto rústico de Zara. Zara

El short cuenta con el mismo estampado y composición. De tiro alto y cintura elástica, destaca por su gran comodidad, pues no tiene botones o cremalleras que se puedan marcar en la piel. Esta pieza se ha convertido en una de las más demandadas del momento, pues en la web de la marca del grupo Inditex tan solo se encuentran unas pocas unidades de la talla S, las otras dos, M y L, están agotadas. Cuestan 15,95 euros.

La mejor forma de combinarlo, pues es un look pensado para la época de calor, es con unas sandalias a juego. No necesita nada más para convertirse en el centro de las miradas, tanto dentro como fuera de casa y es que también es perfecto para convertirse en el conjunto comfy que sustituye al pijama. Amelia Bono, por su parte, ha optado por fusionarlo con unas botas altas de color negro, americana a tono y una camiseta interior a juego que sobresale.

