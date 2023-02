'Pillow face' o cara de almohada: qué es y qué tratamientos tiene

Si bien los rellenos dérmicos son una excelente manera de combatir los signos del envejecimiento y devolverle volumen al rostro, es importante escoger a un buen profesional de la medicina estética para que el resultado sea natural y armonioso. En algunos casos, el abuso y el exceso de producto produce el efecto cara de almohada.

La Dra. Pérez Sevilla, cirujana maxilofacial y experta en medicina estética facial, cuenta todo acerca de este fenómeno conocido como 'pillow face' o cara de almohada.

Ojeras pigmentarias

"La cara de almohada es una condición que ocurre como resultado de una inyección excesiva de rellenos dérmicos en la cara de una persona. Esto conduce a una apariencia sobrecargada, lo que hace que las mejillas y otras áreas de la cara se hinchen. El pillow face, además de cara de almohada, también es conocido como mejillas de ardilla.

Cuando se recurre a los rellenos dérmicos para combatir el envejecimiento, la técnica lo es todo. La piel pierde elasticidad a medida que envejece, es decir, no puede retener el volumen de la misma manera que lo hacía cuando era más joven. Esto puede conducir a resultados impredecibles, como bultos.

Aumentar el volumen del rostro no significa que debas inyectarte grandes cantidades de relleno de ácido hialurónico. Rellenar demasiado la cara dará lugar a un aspecto poco natural y dañará aún más la elasticidad de la piel. No olvides que inyecta más cantidad de relleno de ácido hialurónico no maximiza los resultados, sino que los disminuye", cuenta la Dra. Pérez Sevilla.

Madonna en una de sus últimas imágenes públicas. Gtres

Causas de las ojeras pigmentarias

"Sus causas son distintas al de las ojeras vasculares. Las ojeras pigmentarias se deben principalmente a dos factores. Por un lado, la delgadez de la piel de alrededor de la zona inferior del ojo revela rápidamente un exceso de melanina en la epidermis. En segundo lugar, la zona que rodea el borde de la cuenca del ojo es una zona especialmente expuesta a la luz ultravioleta y, por tanto, más propensa a pigmentarse. Este tipo de ojera es más frecuente en pacientes de piel más oscura y, por supuesto, existe el componente hereditario", cuenta la doctora.

Si ya sufro el 'pillow face' o cara de almohada… ¿Qué debo hacer?

"En primer lugar, te recomiendo que te pongas en contacto con profesionales expertos en medicina estética facial que llevemos a cabo la técnica de una manera correcta y prioricemos los resultados naturales en vez de lo artificial. En segundo lugar, tener mucha paciencia para que se reabsorba el producto. En caso de haber realizado el relleno con ácido hialurónico y si la deformidad del rostro es muy visible, se puede recurrir a la hialuronidasa, una sustancia que descompone el ácido hialurónico. En caso de que los rellenos hayan sido con hidroxiapatita de calcio, policaprolactona o ácido poliláctico, no hay ningún antídoto por lo que no queda más remedio que esperar".

"Los rellenos son una serie de sustancias, normalmente ácido hialurónico (pero también se usan otras como hidroxiapatita de calcio, policaprolactona y ácido poliláctico), que, inyectadas en el rostro, cumplen con tres funciones: restaurar arrugas medias, finas y profundas, reponer volúmenes perdidos en zonas que se atrofian con la edad como las sienes, los pómulos, los labios o el mentón, y ejercer de efecto tensado de los tejidos descendidos. Con ellos podremos corregir la cara de almohada o pillow face", cuenta la Dra. Pérez Sevilla.

¿Qué hay que tener en cuenta para evitar la cara de almohada?

"Es importante tener en cuenta que hay algunos rellenos con los que se trabaja que requieren una corrección de un 10% o un 20% cuando se inyectan. En este tipo de rellenos si no esperas el tiempo necesario para que esa sobrecorrección vaya bajando y quede una corrección normal, puedes caer en crear un exceso de volumen. Por tanto, hay que respetar los tiempos de acoplamiento y semi-reabsorción del relleno cuando se hace un retoque. Si se hace de forma precoz, es difícil saber cuánto producto se ha reabsorbido, por lo que podríamos poner un exceso de relleno y caer en la cara de almohada", finaliza la Dra. Pérez Sevilla.

Sigue los temas que te interesan