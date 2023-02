El básico de Malena Costa que sirve para todas las situaciones y está de rebajas

Hay prendas que son indispensables a la hora de crear un fondo de armario: un pantalón vaquero, una blazer negra, un little black dress, un bolso que combine con todo... y una camisa de aspecto romántico y elegante. Se trata de una apuesta segura, pues no solo es muy fácil de combinar, también salva cualquier look y es que sirva tanto para acudir a la oficina como para una cita especial.

Si bien nunca es mal momento para incorporar una al armario, la mejor época para hacerlo es siempre la de rebajas y es que los precios son mucho más atractivos. Especialmente si se trata de una pieza tan bonita como la que Malena Costa (33 años) ha mostrado en sus redes sociales.

La modelo mallorquina ha compartido con sus más de 420 mil seguidores de Instagram su último conjunto, con el que ha conseguido un aspecto elegante y sencillo que es perfecto para los días de primavera. Tras mostrarlo, los halagos de sus followers no se han hecho esperar y es que ha gustado a todas: "Estás preciosa, yo también tengo esa camisa", "¡Qué ganas de que llegue la primavera para vestirme así" o "Me encanta como te queda", le han escrito.

Malena Costa en una imagen de redes sociales con camisa de Hoss Intropia. Instagram

La blusa que lleva la top es de la firma Hoss Intropia y es el modelo Stella. Se trata de una pieza femenina, muy fácil de conjuntar y tejida en jacquard que cuenta con cuello redondo, escote en forma de pico y hombros marcados gracias a unos volantes muy distintivos.

Sus mangas son también diferentes y es que sus mangas largas tienen frunces, son bastante generosas y terminan en un puño abotonado. Destaca igualmente por sus cortes delanteros y traseros a la altura del pecho, que le añaden movimiento. Confeccionada en una combinación de poliéster y nailon, su tejido es ligeramente texturado y agradable al tacto.

Se puede comprar tanto en las tiendas físicas de la marca como a través de su página web, donde se encuentra disposnible en todas sus tallas: XS, S, M, L, y XL. Uno de sus grandes atractivos está en su precio actual, pues tiene una rebaja del 61%, pasando de costar 89 euros a unos mucho más atractivos 35 euros.

Camisa 'Stella' de Hoss Intropia. Hoss Intropia

Malena Costa ha elegido una combinación ganadora y muy sencilla con un pantalón vaquero de color azul, pero también se puede llevar junto a una falda del mismo tejido o unos pantalones blancos que, además, aportarán luz al conjunto.

