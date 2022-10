Malena Costa comparte las botas que usa para todo y que son pura tendencia

Unas de las mejores inversiones que se pueden hacer, cuando se habla de moda, son unas botas. Un modelo con materiales de calidad no solo harán que sean cómodas y abrigadas, algo imprescindible en los días más fríos, sino que permitirán su durabilidad en el tiempo.

Además, si se elige bien, se podrán llevar temporada tras temporada y es que hay opciones que nunca pasan de moda. Buen ejemplo de ello son las botas de estética cowboy o vaquera, que llevan años marcando las tendencias y el street style.

Así son las que Malena Costa (32 años) acaba de mostrar en sus redes sociales. Una publicación con la que la modelo vuelve a sus orígenes, compartiendo diferentes looks y mostrando unos zapatos que parecen ser clave en su día a día. "Cuando toca hacer maletas lo que más ocupa suelen ser los zapatos. Por eso siempre me gusta buscar diferentes opciones con un mismo calzado. Aquí os dejo tres looks diferentes con las mismas botas", explica la mallorquina

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malena Costa Sjögren (@malenacosta7)

En el vídeo se la puede ver posando con tres outfits muy diferentes entre sí. El primero de ellos es un vestido negro de Shein con abertura en la espalda y falda mini. El segundo, un conjunto perfecto para salir de fiesta compuesto por una falda ajustada y un top blanco abullonado. Para terminar, un atuendo clásico y de estética working formado por top blanco, falda/pantalón y americana.

En todos ellos la constante es la misma: unas botas negras con detalles en blanco. Se trata de una pieza de Sendra Boots, una marca de fabricación artesanal y española que crea calzado tanto para hombre como para mujer. En esta ocasión, han colaborado con la firma World Family Ibiza, con quien han creado este modelo, llamado Berber Cowboy Boots.

Estas son las botas que han enamorado a Malena Costa. World Family Ibiza

Estas botas de piel son muy especiales por su comodidad y es que cuentan con una suela confort que se adapta a la forma del pie, logrando una gran comodidad. Pero sobre todo llaman la atención por su diseño, que destaca por su original estampado étnico en color blanco, en contraste con una base negra.

Están a la venta en tallas desde la 36 a la 42 y su precio es de 440 euros. La tienda física también dispone de unidades, pero al encontrarse sita en la isla de Ibiza hace difícil la compra. Esto, sin embargo, no es ningún problema pues también se pueden adquirir online.

