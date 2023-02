Labios cortados en invierno: cómo prevenir su aparición y soluciones cosméticas

Con el frío y la calefacción de las últimas semanas de invierno, los labios se convierten en los grandes 'sufridores', por encima de otras zonas del cuerpo o el rostro que están menos expuestas. Tienen una piel más fina y diferente, sin rastro de melanina y con pocas glándulas sebáceas, por tanto, con menos lípidos para protegerlos.

Una característica que se nota por una rápida ausencia de agua. Además de una dieta rica en micronutrientes y vitaminas o beber mucha agua, existen otras soluciones para evitar la sequedad como, por ejemplo, el uso de un humidificador en casa o seguir una rutina semanal en la que se exfolie bien los labios para eliminar la piel que esté levantada.

Los labios cortados se ven mucho en invierno. leClan

Cómo usar el bálsamo labial

En cuánto al uso de labiales o bálsamos, debemos asegurarnos de que tengan factor de protección solar, aunque estemos en invierno, y aplicarlo una o dos veces al día según sea su estado. Una vez tengamos el cosmético en nuestros labios, debemos evitar actos reflejos como morderlos o humedecerlos con la lengua, acciones que no son inocuas ya que producen más deshidratación.

Si tenemos los labios excesivamente secos y cortados, no debemos comer o beber al poco tiempo de aplicar el bálsamo o protector labial, ni tampoco dejar que se mezcle con la pasta de dientes cuando vayamos a cepillarnos o intentar retirar los pellejos con nuestros dedos, lo que podría infectar la zona o causar más irritación, no permitiendo que se curen.

Productos de cosmética para labios cortados. LeClan

Cosmética para los labios cortados

Quizás no basta con la típica barra de cacao de toda la vida, un buen protector labial debe cumplir unos requisitos que lo conviertan en el elegido entre tantos como podemos encontrar. Dos aspectos que debemos observar al comprar son el factor solar, que no baje de 15, o si contiene o no vitamina E, por ser un gran antioxidante e hidratante. Tres buenas opciones son:

Mr. Lover Boy de Gentleman Cosmetic (9 euros). Se trata de un bálsamo labial hidratante y mate para un cuidado discreto y elegante. Enriquecido con aceite de argán, hidrata y repara, protegiendo los labios del daño causado por los rayos UVA y UVB. De larga duración y transparente, tiene protector solar SPF25. Si bien es una firma masculina, en este caso es también unisex.

Crema de lanolina HPA de Lansinoh (17,99 euros). Aunque pensada para calmar y sanar los pezones secos y agrietados en las mamás lactantes, su uso también se recomienda para cejas, cutículas resecas, rodillas raspadas, nariz y cómo no, para nuestros labios, gracias a la lanolina, una cera natural altamente recomendable por sus beneficios y propiedades.

Lip Balm de Dalire Cosmetics (4,90 euros). Sin perfume y con ingredientes de origen totalmente natural como manteca de cacao, karité y aceite de oliva, este bálsamo protege, repara y nutre los labios. No contiene parabenos ni colorantes. www.dalire.com

Sigue los temas que te interesan