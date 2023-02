El conjunto de pana de Marta Pombo para lucir sofisticada en un día de 'relax'

Marta Pombo (31 años) viste cómoda, pero con mucho estilo. Sin mayor formalidad -al menos que la ocasión lo requiera-, pero sofisticado. Así, de hecho, es el conjunto de Name The Brand con el que se ha mostrado recientemente en su perfil de Instagram. Primero, en un vídeo al lado de su hermana Gabriela. Más adelante, con una bonita foto en la que se siente como "en una portada de revista", captada en el salón de su casa.

El conjunto está firmado por la marca de su hermana María (28) y, a día de hoy, está rebajado en la web. El pantalón es el modelo 'Lois', confeccionado desde la talla S hasta la XL. Sin embargo, actualmente está agotado. Un récord en ventas que no sorprende, debido a que es un diseño trendy cuyo precio ha sido rebajado a la mitad. La pieza es de cintura alta y corte tobillero.

La prenda superior, en cambio, sí sigue disponible en el portal online de la marca. Denominado con el mismo nombre, tiene un precio actual de 35 euros, la mita de la cifra original. Se trata de una sobrecamisa que Marta Pombo ha llegado como única prenda cerrada y estilo camisa. Sin embargo, también puede lucirse abierta con una pieza básica debajo. La decisión final dependerá del estilismo que se quiera buscar. En cuanto al diseño, es de punto elástico, botonadura frontal y bolsillos patch delanteros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Pombo (@mpombor)

[El labial de confianza de Marta Pombo tiene ingredientes nutritivos y ácido hialurónico]

Ambas piezas son de corte oversize y han sido confeccionadas en pana lavada, un tejido muy trendy en los meses de frío. Se venden por separado, por lo que pueden combinarse con otro tipo de piezas. Sin embargo, quienes quieran imitar el estilismo de la influencer, deberán llevarlo como conjunto.

Para completar el outfit, Marta Pombo se decantó por unos botines clásicos Converse que ha llevado en más ocasiones. Así consiguió un estilo relajado, pero en tendencia, para un día en el que se puede prescindir de formalismos. Es el look apropiado para llevar a cabo las actividades del día a día y, en el caso de la influencer, desempeñar su rol de madre.

El resultado ha sido más que acertado. Muchos de sus seguidores le han reconocido que luce espectacular, que irradia felicidad y "estilazo". Los mensajes también le llegan a través de emojis de aplausos y corazón que no hacen más que aprobar aquellas publicaciones en las que presume de uno de los conjuntos más bonitos de Name The Brand.

Sigue los temas que te interesan