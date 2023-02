Bibiana Fernández brilla en su 69 cumpleaños con un vestidazo de Giambattista Valli (con truco)

"De esta guisa me presenté a trabajar hoy en El programa de Ana Rosa. En la segunda foto la gente me decía, 'te miran desde el coche', y yo siempre pienso que si me ven así, creerán que vuelvo de fiesta. Les parecerá normal. ¡Gracias por tantos mensajes de amor! No abarco, pero intentaré responder. Ahora a comer", escribía la actriz Bibiana Fernández este lunes, día 13 de febrero, en sus redes sociales.

El motivo de su post, cargado de agradecimiento y de un look tan especial, es porque el día también lo era. La querida intérprete, presentadora e icono de moda cumplía la edad de 69 años. Para la ocasión, para tan hermosa jornada, Fernández seleccionaba un look rompedor. Un outfit presidido por un increíble vestido del que EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene todos los detalles.

Se trata de una pieza firmada por Giambattista Valli, pero con truco, pues no es cien por cien original de la casa italiana. El vestido de Bibi se creó para la colección que el diseñador hizo en 2019 en colaboración con la marca H&M. Fue a principios de ese mismo año cuando se empezaron a oír campanas de una posible collab entre el gigante sueco y un creativo de rango global.

[Las 100 personas LGTBIQ+ más influyentes de España en el mes del Orgullo de 2022]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman)

Como se preveía, Valli x H&M se hizo una realidad: aunaron fuerzas para poner en pie una colección de prendas con rango de pasarela y precios -en algunos casos- más que asequibles.

Como en todas las propuestas de este tipo, siempre hay una prenda estrella que sobresale por encima de las demás; bien por lo llamativo de su diseño, bien porque la modelo que lo promociona es una auténtica influencer. Y es el caso del vestido rosa tipo cotton candy de Bibiana. La primera que lo lució, en el Festival de Cannes, fue Kendall Jenner (27).

La originalidad del diseño reside en el corte, que es mini, con escote palabra de honor, y realizado en un precioso tul rosa con un cinturón que estrecha la cintura provocando un efecto óptico increíble. Las piernas, los brazos y las clavículas quedan al aire.

[David Delfín, tres años de su muerte: sus amigos íntimos le homenajean]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner)

En este sentido, tanto Kendall Jenner como Bibiana Fernández tienen ventaja, pues pueden presumir de piernas kilométricas y preciosos brazos. La colaboradora de televisión, además, arriesga más todavía. Lejos de haber utilizado el vestido para un evento de primavera o de verano -tal y como se puede pensar por su diseño y su color- la intérprete lo lució en pleno invierno y, además, triunfó.

El precio del vestido, cuando salió a la venta hace más de tres años, rondaba los 400 euros. Cabe recordar que Giambattista Valli es uno de los grandes maestros de la alta costura y que un diseño suyo a ese precio, aunque sea pasando por el filtro de H&M, era una absoluta ganga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Giambattista Valli Official (@giambattistavalliparis)

Archivado en Bibiana Fernández, Estilo, Moda

Raúl Rodríguez Jefe de sección - Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla - Periodista especializado en corazón, crónica social, casas reales, televisión, cultura y estilo

Sigue los temas que te interesan