El conjunto de Aitana Ocaña que lo tiene todo para triunfar como regalo

Que Aitana Ocaña (23 años) se ha convertido en toda una estrella de la música en España, así como en una de las actrices revelación del momento con su serie La última -trabajo que comparte con su pareja, Miguel Bernardeau (25)-, es algo que nadie cuestiona.

Pero ahí no se detienen sus logros profesionales: también ha sabido hacerse un hueco como prescriptora de moda, y hoy es un icono de estilo a nivel global. Sus colaboraciones con grandes marcas de moda y de belleza, como YSL, la han catapultado al monte Olimpo del fashion world.

También ha creado su propia colección para la firma Puma, Puma x Aitana, del escenario a las calles. Aitana es embajadora de Puma desde hace ya varios años. Una unión que nos ha dejado regalos de todo tipo.

Un trabajo del que no duda en presumir en sus redes sociales siempre que tiene ocasión. En una de sus últimas publicaciones, Ocaña ha lucido un conjunto que ha enamorado a sus seguidores por su comodidad, versatilidad y colores.

Tanto en la paleta de colores escogidos como en los estampados que ha utilizado en las prendas se ve muy bien la esencia de Aitana, con unos tonos burdeos y colores claros que se entremezclan creando una combinación de lo más armónica para el otoño.

"Mi colección #AITANAxPUMA, disponible en tiendas @pumaspain y PUMA store en Madrid", ha posteado la afamada cantante de temas tan icónicos como Teléfono. En la imagen, Aitana aparece con un total look que promete convertirse en el regalo perfecto para estas fechas.

Por un lado, se trata de una camiseta de manga larga para mujer, cuyo precio es de 40 euros. En la parte inferior, la intérprete luce unos pantalones leggings acampanados, que pueden ser tuyos por 50 euros. En el caso del pantalón, se advierte desde la página web: "Las campanas vuelven a ocupar el lugar que les corresponde".

Un conjunto, pues, que podrás comprarte o regalar por un montante de 90 euros. Las reacciones a su publicación no se han hecho esperar: "Qué guapa estás", "Me lo acabo de comprar", "Las zapatillas también me enamoran", "Más preciosa imposible", "Está muy top la colección". Para los amantes de estas zapatillas, decir que se trata del modelo de mujer Mayze Swirl y cuestan 109,95 euros.

