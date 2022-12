Cuatro peinados con accesorios para lucir ideal en las celebraciones navideñas

Los vestidos y el maquillaje se convierten en los protagonistas de los looks navideños, pues todo el mundo quiere sorprender en las muchas fiestas y cenas que tienen lugar en los días de diciembre. Pero no es suficiente. El peinado tiene que estar a la altura y es que un pelo mal hecho o inapropiado puede llegar a ensombrecer al mejor conjunto.

Si en cuanto a moda las tendencias apuntan a los vestidos de lentejuelas y los conjuntos satinados, para el cabello lo apropiado son los accesorios, que se convierten en la mejor opción para causar impacto.

Sobre todo en su versión "más es más", porque ¿qué mejor que la Navidad para apostar por los excesos, el brillo o la exuberancia? De entre las muchas las opciones que se pueden elegir para un hair look, EL ESTILO desvela cuatro para triunfar.

[¿Puedo llevar tocado en una boda de invierno? Los 5 estilos compatibles con el frío que lo confirman]

Cristina Pedroche con un peinado con brillantes. Gtres

1. Pasador con joya

Charo García, directora de Ilitia Beauty & Science, en Balmaseda (Bizkaia) propone un look que, sin duda, acaparará todas las miradas: "Es un recogido que es favorecedor, cómodo y más fácil de crear de lo que parece. Empieza realizando una trenza lateral de dos cabos y sujétala por detrás, en una coleta baja".

!Con los dedos, abre suavemente la trenza para que coja volumen y este aspecto tan bonito y natural. Con el pelo que queda suelto, haz una coleta burbuja, con dos o tres particiones, en función del largo de tu melena. Para acabar, añade un accesorio joya justo donde acaba la trenza y empieza la coleta. Este tipo de detalles consiguen hacer todavía más especiales nuestros recogidos".

2. Accesorios dorados

Los accesorios en oro van a ser los grandes protagonistas de estas Fiestas. Como explica M.ª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera, en Santa Cruz de Bezana (Cantabria): "El dorado es un color muy luminoso, que aporta fuerza y personalidad a los looks. Por eso, un simple detalle en esta tonalidad es suficiente para llevar cualquier peinado al siguiente nivel, sin necesidad de grandes complicaciones. Particularmente, me gusta mucho usar hilos dorados para realzar looks que a priori parecen más sencillos, como coletas altas o de estilo burbuja. También pueden aparecer entrelazados con algunos mechones de pelo: por ejemplo, a la hora de crear una trenza de diadema o varias trenzas finitas, repartidas estratégicamente por la melena".

3. Moño bajo con perlas

Las perlas serán tus grandes aliadas para conseguir los peinados más sofisticados. García propone: "Un moño de bailarina muy pulido, que decoramos con pequeñas perlas que vamos colocando por todo su alrededor. Para conseguir el mejor resultado, trabaja una textura lisa y sujétala detrás en una coleta".

Y continúa: "Después, enróllala para darle forma de moño, así conseguirás que el peinado sea más duradero. Puedes usar un producto de fijación media para que no quede ningún pelito rebelde, aunque otra opción es dejar algún mechón suelto, para un acabado más dulce y desenfadado. En cuanto a las perlas, si quieres un efecto más discreto, puedes añadir solo unas pocas, a modo de detalle".

La reina Letizia es una enamorada de los moños bajos. Gtres

4. Brillantes en una melena con ondas

Las melenas sueltas con ondas destacan nuestra faceta más seductora y glamurosa. "Recomiendo unas ondas al agua, con un ligero efecto wet en la parte superior, para quitar peso en esta zona y resaltar el juego de texturas. Para crear este tipo de ondas, hay que trabajar todos los mechones en la misma dirección y sujetar las zonas donde se produce la ondulación con unas pinzas, para que la forma quede más marcada. Aplica un producto de fijación y espera a que se seque antes de soltar las pinzas. La gran sorpresa de este estilismo son estos brillantitos que repartimos a lo largo de toda la melena, para lograr este resultado tan espectacular", explica M.ª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera, en Santa Cruz de Bezana (Cantabria).

Sigue los temas que te interesan