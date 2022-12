El abrigo 'Versalles' de Virginia Troconis que estarás deseando comprarte por 64,90 euros

Si hubiera que definir a Virginia Troconis (43 años) en dos ideas, de seguro que la mayoría de sus seguidores no lo dudarían: estilo y siempre a la última. Troconis se ha ganado por méritos propios un puesto destacado en el ranking de las celebrities mejor vestidas de nuestro país.

La mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (54) ha hecho de su cuenta de Instagram el mejor de los escaparates y no hay semana que no tengamos algún flechazo con los outfits que elige para su día a día.

Y para prueba un botón, ya que el abrigo que ha lucido en una de sus últimas publicaciones no ha dejado indiferente a nadie, y de nuevo la convierte en una de las protagonistas fashion de la semana.

"Pongamos que hablo de Madrid", postea Troconis en la publicación. En la imagen, la empresaria luce un abrigo oversize de cuadros, de título Versalles. Cuesta 64,90 euros y se puede elegir en diferentes tallas, como XS, S, M y L. Está fabricado en cien por cien poliéster.

Su confección está hecha en China y en la sección de cuidados se recomienda: "Lavar a máquina a una temperatura máxima de 30 grados, no usar cloro, no se puede secar en una secadora y no lavar en seco". Virginia ha combinado este abrigo con un vestido midi en color chocolate con escote redondo, manga francesa y falda asimétrica tipo capa.

Ambos complementos Troconis los ha elevado a lo más alto al completarlos con botas blancas. La venezolana ha arriesgado con un favorecedor modelo over the knee -por encima de la rodilla- en color blanco.

En definitiva, la venezolana ha elegido nuevamente un look de 10 que se ha llevado todos los aplausos. Al menos, en las redes sociales. Además de recibir un sinfín de preguntas por la referencia del pantalón, la prenda clave del outfit, Virginia Troconis obtuvo grandes halagos de parte de sus seguidores.

Junto al post, se pueden leer comentarios como los siguientes: "Me encanta el abrigo, ¿de dónde es?", "El vestido es sencillamente precioso", "Cada día más guapa", "Qué ideal y atractiva", "Gracias por devolverme la felicidad en mis días más oscuros".

