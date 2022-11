Cómo elegir el mejor sérum: los ingredientes que cada piel necesita a los 20 años, a los 30 y a los 40

Cada vez hay más conciencia de la importancia de empezar a cuidarse la piel de manera temprana, antes de que aparezcan los primeros signos de la edad o se pierda la luminosidad. Para ello, nada mejor que una rutina diaria -mejor si es de mañana y noche- con ingredientes que se adecuen a cada edad y necesidad.

No solo en lo que se refiere al cuerpo, especialmente a la cara, la zona en la que más hincapié se debe hacer al estar más expuesta a las inclemencias del tiempo. Si en verano sufre por los rayos del sol, en invierno su enemigo es el frío y el aire, que pueden llegar a cuartearla.

Además, según pase el tiempo el rostro precisa de unos cuidados específicos. No es lo mismo el cuidado lo que requiere una piel joven de 20 años, que una piel madura a los 50 donde, probablemente, la deshidratación y las arrugas sean los principales problemas.

El sérum es un básico en las rutinas de belleza. Unsplash

A los 20, ácido hialurónico

Puede parecer que a esa temprana edad todavía no es necesario enfocarse en un buen cuidado de la piel, pero no es así. A partir de los 20 años la piel comienza a perder colágeno y elastina por lo que se debe comenzar a aportar un extra de hidratación si queremos una piel bonita y luminosa.

Una buena opción para agregarlo a la rutina es utilizar el sérum Hyaluronic Acid de You Are The Princess. Este no solo mejora la humedad de la piel, también fortalece las capas externas de esta y actúa como defensa antioxidante contra el daño de radicales libres. Tiene una textura fluida sin efecto graso o pegajoso para poder aplicar el siguiente producto inmediatamente. Tiene un precio de 9,95 euros.

A los 30, vitamina C

En la década de los 30 a los 40 se añade un nuevo problema en la piel del rostro: la pérdida de luminosidad. La vitamina C es el ingrediente estrella para combatir las pieles apagadas y sin vitalidad. Esto se debe a la oxidación de la piel, sin embargo, la vitamina C es un maravilloso antioxidante que actúa reparando y regenerando las células para darle a la piel ese aspecto joven y saludable.

Se encuentra, por ejemplo, en Vitamin C, un sérum que también aumenta la firmeza y elasticidad de la piel, atenuando las marcas de la pigmentación y suavizando las líneas de expresión ya presentes en estas edades. Cuesta 9,95 euros.

Tres de los sérums de 'You are the princess'. You are the princess

A partir de los 40, retinol

A partir de los 40 años el principal problema son las arrugas y las líneas de expresión. El retinol actúa estimulando la renovación celular, es decir, fomenta la producción de fibras de colágeno en la piel, evita la aparición de las líneas de expresión por la edad y mejora la textura, tono y brillo natural de la piel.

El serum específico de You Are The Princess también contiene ácido hialurónico para mantener los niveles de agua, pepino que refresca, descongestiona y suaviza la piel, y otros ingredientes naturales como aloe vera, té verde, aceite de jojoba y Vitamina B5, entre otros.

