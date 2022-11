Ana Milán tiene el conjunto boho de firma la española que triunfa entre las prescriptoras de moda

Las redes sociales son una de las mayores herramientas a la hora de encontrar inspiración para nuestro día a día, nuestros looks o incluso para descubrir firmas nuevas. Es ahí donde las prescriptoras de moda nacionales e internacionales dan rienda suelta a su imaginación y comparten sus estilismos tanto diarios como los que llevan en ocasiones más especiales como fiestas o cumpleaños. Ana Milán (49 años) ha sido la última en compartirlo.

La actriz, que triunfa en las redes sociales gracias a su naturalidad y su desparpajo, celebró el pasado sábado su cumpleaños en Madrid, rodeada de familiares y amigos. Un cumpleaños al más puro estilo de la actriz en un karaoke clandestino, escondido nada menos que en una tienda de decoración que ella misma mostró a través de su cuenta de Instagram. Milán dejó prueba de esa gran fiesta, declarando que no sabía cómo ha tenido tanta suerte por esa gran familia que forman tanto sus familiares como sus amigos más cercanos que acudieron a celebrar su vuelta al sol.

Ana Milán, además de actriz, también es una apasionada de la moda y sus seguidores lo saben bien, con quienes también comparte en ocasiones los looks y las prendas que lleva. Su 49 cumpleaños era una ocasión perfecta para seguir dando cuenta de su buen gusto a la hora de vestir y así lo hizo, luciendo un diseño de la firma española Celia B.

La actriz luciendo el diseño de Celia B.

El look es un conjunto estampado en tonos lavanda formado por una falda midi con cenefas en el bajo en color blanco, magenta y verde agua, y otra en color amarillo que marcaba la cintura de la actriz. La parte de arriba es un top de manga larga y cuello alto en el mismo estampado para crear un efecto total look.

La actriz ha combinado este dos piezas de Celia B con una de las últimas tendencias, las botas slouchy en color blanco y con tacón bajo que le iban a la perfección al conjunto, con matices en blanco, para crear un efecto rompedor y muy cañero.

La firma española está arrasando en todo el mundo y son muchas las prescriptoras de moda que ya la han lucido, Paula Echevarría (45) ha sido la última en unirse a esta lista, también encabezada por dos importantes series de Netflix: Sex Education y Never Have I Ever, bautizada en español como Yo Nunca.

[Paula Echevarría tiene el vestido de lentejuelas que promete ser tendencia día y noche]

Conjunto estampado en tonos lavanda formado por una falda midi con cenefas en el bajo en color blanco, magenta y verde agua, y otra en color amarillo que marca la cintura.

Sigue los temas que te interesan