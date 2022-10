Zalando lanza en España la primera colección de 'Moda Adaptativa' para personas con discapacidad

El mundo de la moda está en constante evolución, tanto en lo que se refiere a nuevas prendas como a temas de sostenibilidad e integración. En ese sentido, Zalando, una de las plataformas online líder en Europa en moda y estilo de vida, lanza su primera colección de moda adaptativa, compuesta por más de 140 productos a través de sus marcas propias.

Una colección formada por prendas de ropa, calzado y accesorios que responde y se adapta a las necesidades de personas con discapacidad, contando con diseños específicamente creados para ser accesibles y funcionales. Disponible en los 25 mercados en los que opera Zalando, entre ellos España, la colección incluye productos para mujer y para hombre, formando parte del compromiso de la compañía para ofrecer un surtido y una experiencia verdaderamente inclusivos a grupos infrarrepresentados.

Según la OMS, aproximadamente uno de cada cinco europeos tiene algún tipo de discapacidad. Con el lanzamiento de esta colección de moda adaptativa, Zalando quiere dirigirse a las personas con discapacidad que manifiestan movilidad limitada o sensibilidad sensorial.

Tres de las piezas de la nueva colección de Zalando para personas con discapacidad. Zalando

La colección incluye diseños específicos para el uso de sillas de ruedas, productos fabricados con materiales especiales que respeten la sensorialidad, piezas con cierres fáciles y patrones adaptables a prótesis o vendajes. Antes de lanzar la colección, Zalando llevó a cabo una amplia investigación cualitativa y cuantitativa con clientes de múltiples mercados para entender mejor sus necesidades.

[Cinco 'influencers' que luchan en las redes contra los estigmas de la discapacidad]

Sara Díez, vicepresidenta de la categoría de Woman y Marcas Propias de Zalando, afirma: "Nuestra visión es ser el punto de partida de la moda y una compañía que da la bienvenida a todas las personas. Sin embargo, vemos una clara brecha en la industria: encontrar moda adaptativa con diseños que sigan las tendencias de moda actuales es un auténtico desafío. Al lanzar colecciones de moda adaptativa bajo nuestras marcas propias e introducir la colección Tommy Hilfiger Adaptive a nuestra plataforma, esperamos contribuir a resolver este desafío y ofrecer una variada selección de opciones a la moda, cubriendo también todas las categorías de precios y tallas en un solo lugar. Queremos aprender de la comunidad e inspirar a nuestros partners, para que juntos podamos continuar construyendo una experiencia placentera para nuestros clientes y hacer que la moda sea aún más inclusiva".

Zalando propone opciones como zapatillas que se abren completamente. Zalando

Para crear y diseñar su colección de marcas propias, Zalando ha trabajado con la agencia creativa All is for All, especializada en ayudar a las marcas a ser verdaderamente inclusivas y accesibles para las personas con discapacidad. Grace Stratton, directora de All is for All, asegura que "más allá de su impacto funcional, la discapacidad ha de convertirse en una experiencia compartida, algo que debe ser más comprendido y aceptado por las personas sin discapacidad. Hemos apoyado a Zalando a lo largo de todo este viaje y estamos muy orgullosos del resultado".

Para ayudar a las personas con discapacidad a descubrir, navegar y comprar los diseños de moda adaptativa de Zalando, la compañía ha creado un hub de moda adaptativa con señalética especial para identificar los productos. Para dar a conocer la colección de moda adaptativa, Zalando ha lanzado la iniciativa "Embrace what makes you, you" (Acepta lo que te hace ser tú) que representa voces y contenidos creados por personas con discapacidad.

Sigue los temas que te interesan