Muere el diseñador japonés Issey Miyake, icono del plisado, a los 84 años

Triste pérdida para el mundo de la moda. El diseñador japonés Issey Miyake ha fallecido a los 84 años tras luchar contra un cáncer de hígado. Aunque la noticia se ha dado a conocer este martes, el modisto perdió la vida el pasado día 5 de agosto. Hasta ahora no se han desvelado mayores detalles.

Miyake se convirtió en sinónimo de la destreza económica y de la moda de Japón en la década de 1980. Alcanzó gran prestigio por su estilo de ropa plisada que nunca se arruga y el cuello de tortuga negro característico de su amigo y fundador de Apple, Steve Jobs.

Conocido por su practicidad, se dice que Miyake quería convertirse en bailarín o atleta antes de que leer las revistas de moda de su hermana lo inspirara a cambiar de dirección. Se cree que esos intereses originales están detrás de la libertad de movimiento que permite su ropa.

Desfile de Issey Miyake en la Semana de la Moda de París 2018. Gtres

Miyake nació en Hiroshima y tenía siete años cuando la bomba atómica cayó sobre la ciudad mientras estaba en un salón de clases. Un evento que marcó su vida y del que no quiso hablar en los años posteriores.

En 2009, al escribir en el New York Times como parte de una campaña para que el entonces presidente estadounidense Barack Obama (61) visitara la ciudad, dijo que no quería ser etiquetado como "el diseñador que sobrevivió" a la bomba. "Cuando cierro los ojos, todavía veo cosas que nadie debería experimentar", escribió entonces. El diseñador, además, agregó que en tres años su madre murió por exposición a la radiación.

"He intentado, aunque sin éxito, dejarlos atrás, prefiriendo pensar en cosas que se pueden crear, no destruir, y que traen belleza y alegría. Me incliné hacia el campo del diseño de ropa, en parte porque es un formato creativo, que es moderno y optimista".

Después de estudiar diseño gráfico en una universidad de arte de Tokio, Issey Miyake aprendió diseño de ropa en París, donde trabajó con los famosos diseñadores de moda Guy Laroche y Hubert de Givenchy, antes de trasladarse a Nueva York. En 1970 regresó a Tokio y fundó Miyake Design Studio.

Propuesta de Issey Miyake 2021. Gtres

A fines de la década de 1980, desarrolló una nueva forma de plisar envolviendo telas entre capas de papel y colocándolas en una prensa térmica, con las prendas manteniendo su forma plisada. Probado por su libertad de movimiento en los bailarines, esto condujo al desarrollo de su línea característica 'Pleats, Please'.

El diseñador desarrolló más de una docena de líneas de moda que van desde su Issey Miyake principal para hombres y mujeres hasta bolsos, relojes y fragancias antes de jubilarse en 1997 para dedicarse a la investigación.

En 2016, cuando se le preguntó cuáles pensaba que eran los desafíos a los que se enfrentaban los futuros diseñadores, indicó al periódico británico The Guardian que era probable que la gente consumiera menos. "Es posible que tengamos que pasar por un proceso de adelgazamiento. Esto es importante", dijo entonces. "En París, llamamos modistos a las personas que hacen ropa, desarrollan nuevas prendas de vestir, pero en realidad el trabajo de diseño es hacer algo que funcione en la vida real", añadió.

