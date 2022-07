Tamara Falcó muestra cómo sí ir de blanco a una boda con su último 'look' de invitada

Verano es sinónimo de bodas y es que la época estival es una de las favoritas de las parejas para darse el 'sí, quiero' y compartir su amor con amigos y familiares. Esto es algo que Tamara Falcó (40 años) sabe bien y es que en apenas unas semanas ya ha acudido a varias ceremonias. Además de disfrutar del gran día junto a sus amigos, la marquesa de Griñón ha sorprendido en todas ellas con su estilismo.

El último enlace al que ha acudido no ha sido menos y la diseñadora ha vuelto a demostrar un gran gusto a la hora de vestir. Si bien llegó un poco tarde a la boda de sus amigos, la reportera de Españoles por el mundo Casilda Aguilera y el director general de Dlux Eficiencia Energética, Yago Antón, perdiéndose la ceremonia religiosa, no faltó a la posterior celebración.

Para ello se desplazó hasta Sotogrande, en Cádiz, donde la esperaba su novio, Íñigo Onieva (32), y donde se coronó como la invitada más elegante. Su vestido no solo impresionó a los otros asistentes, también a sus seguidores en redes sociales, que no tardaron en aplaudir su elección. "Espectacular se queda corto", "¡Qué vestido tan bonito!", "No puedes estar más maravillosa", son algunos de los comentarios que ha recibido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tamara Falcó (@tamara_falco)

Para ese día tan especial Tamara Falcó apostó por un diseño de la firma francesa Self-Portrait. Si bien es un vestido que no se pondrían todas las invitadas, pues es de color blanco, está decorado con flores en color rojo que lo alejan de un look nupcial.

Confeccionado en poliéster, lo que lo hace ligero y perfecto para el verano, es de largo midi, cuenta con manga corta, escote tipo bardot y su falda está decorada con tres volantes que le aportan movimiento. La parte del cuerpo es ligeramente ajustada lo que potencia la cintura. Como punto personal, Falcó lo ha combinado con un cinturón ancho de color rojo de La Nueva Parisien y un bolso de Laia Alen con flecos a tono. Para los pies, unas sandalias de tacón de color granate.

[Isabelle Junot, sobre Tamara Falcó: "Es mi ejemplo a seguir y estoy muy agradecida de tenerla]

El vestido se puede adquirir en la página de la firma, donde tiene un precio de 465 euros y está disponible en una gran variedad de tallas que van desde la 32 hasta la 44. En cuanto al peinado, ha apostado por una coleta baja, muy cómoda, y por un maquillaje sutil que marcaba sus pómulos y los labios.

