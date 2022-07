Rocío Osorno tiene el vestido más deseado de Mango para deslumbrar en un evento de noche

Una vez más, Rocío Osorno (34 años) ha revolucionado las redes por un impresionante estilismo que no para de arrasar en la web. La influencer ha escogido un acertado vestido de Mango, ideal para deslumbrar en un evento de noche.

Se trata de un diseño largo, entallado y con cuello escotado. Ha sido confeccionado en tejido de gasa, cuenta con tirantes finos, espalda abierta y detalle de volantes a lo largo de la prenda. Incluye, además, un cierre lateral de cremallera y forro interior.

Rocío Osorno lo ha escogido en tono tojo, un must have en el armario de cualquier mujer por el mensaje que 'esconde'. Se trata de un color atrevido que denota poder, pasión y fortaleza. Además, es llamativo. Por lo que cualquiera que lo escoja no pasará desapercibida.

El modelo forma parte de la colección 'fiesta y ceremonia', tiene un precio de 79,99 euros y también está disponible en color rosa. En ambos colores ha sido confeccionado desde la talla XXS hasta la XL. Sin embargo, ha arrasado en la web y a día de hoy apenas queda alguno.

Como la mayoría de las piezas de Mango, el vestido que escogió recientemente Rocío Osorno cuenta con la etiqueta 'Committed', utilizada para señalar prendas que han sido confeccionadas con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental. Tal y como explica en su página web, el objetivo de Mango es respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medioambiente, con el fin de aumentar el número de artículos sostenibles en su colección.

Para combinarlo, la influencer sevillana se decantó por complementos en tonos dorados. Sin embargo, por su color, el vestido también admite otros tonos básicos, como el plateado.

Detalles del vestido que ha lucido Rocío Osorno. Mango

Rocío Osorno, en concreto, lo completó con unas clásicas sandalias de tiras finas y un clutch básico, ideal para llevar en cualquier otra ocasión. Como joyas, eligió unos pendientes largos y un discreto anillo. En cuanto al peinado, acertó con un semirecogido que le permitió presumir de melena. En el maquillaje optó por darle protagonismo a los labios con el mismo rojo intenso que llevaba en el vestido.

En definitiva, un look de 10 que se ha ganado la aprobación de sus seguidores de Instagram. Más allá de recibir preguntas por las referencias de cada una de las piezas que forman su outfit, junto al post de Rocío Osorno se leen comentarios como los siguientes: "Te queda espectacular", "El rojo te queda fenomenal" o "Es una maravilla".

