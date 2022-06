Roberto Verino reivindica la moda de calidad y presenta su cápsula de bordados

Roberto Verino ha trabajado en una estrategia de marca que apuesta por la atemporalidad y la moda de calidad sin tendencias. Fiel a su lema 'fondo de armario emocionales, el diseñador aprovecha sus cuatro décadas de historia para preparar propuestas que duren toda la vida y trascienda a las siguientes generaciones.

El diseñador, que presentó el pasado marzo la colección 'Belleza Serena' durante la Semana de la Moda de Madrid, celebrará su 40 aniversario anunciando una serie de cambios en su estrategia de colección. El que fue el precursor en España del See Now Buy Now y dejó de desfilar en la pasarela madrileña para apostar por un formato mucho más directo, prosigue en su camino de dar respuestas a las necesidades del consumidor actual con una sola colección que se dividirá a lo largo del año en cápsulas de 'Estilo Verino'.

Esta idea nace del interés del diseñador por resaltar una moda de autor mucho más consciente, donde las prendas dejan de ser un elemento de estatus para convertirse en algo más importante y emocional. Roberto Verino quiere que las piezas clave que componen cualquier vestuario se conviertan casi en un amuleto por llevarse en los momentos más importantes de la vida o porque han pertenecido a alguien especial.

Roberto Verino apuesta por piezas que duren toda la vida.

De esta manera, la marca quiere reforzar su posicionamiento de moda atemporal con valores, defendiendo las prendas de calidad hechas por manos expertas que conocen el oficio y que son guardianes de los conocimientos, tradiciones de confección y también parte de la subsistencia del sector y el patrimonio cultural.

Así, la propuesta de Verino está compuesta por varias cápsulas que giran en torno a los grandes iconos de la marca, bien sea por estilo de prendas como los abrigos, los blazers, trenchs, vestidos; o por tejidos que han formado parte indiscutible de la trayectoria de la firma. Cada una de ellas está pensada para dar respuesta a los momentos de uso y combinar con prendas de mayor renovación.

Después del éxito de la presentación de marzo en el hotel Villamagna, donde se pudieron ver algunas prendas de las primeras cápsulas, la marca dispondrá en todas sus tiendas, a partir de junio, de un avance de su nueva colección de bordados.

Pocas técnicas textiles defienden tan bien la belleza de los tejidos tradicionales sobre diseños contemporáneos como el calado que Verino ha utilizado en sus colecciones desde sus inicios. Esta técnica, que se inicia en Italia bajo el nombre de punto tagliato y que hoy ha llegado en sus versiones más actualizadas, es el protagonista de esta colección.

Se trata de una propuesta que forma parte de su colección 'Belleza Serena'. Está compuesta por prendas que tienen como motivo principal los bordados. El diseñador que apuesta por actualizar, recuperar y conservar los oficios de moda, se inspira en flores y hojas que traslada a las prendas de esta colección.

La técnica del troquelado es muy utilizada en prendas estivales ya que le proporciona frescura y aporta un toque contemporáneo. Destacan los vestidos con bajos asimétricos y los trajes de chaqueta en crepés fluidos con pantalones en cuyos laterales hay calados que dejan ver la piel, además de crop tops de corte favorecedor y femenino. Los tonos predominantes son el binomio blanco y negro con algún toque de color como el fucsia y el azul klein.

