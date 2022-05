Tamara Falcó agota en tiempo récord su nuevo top floral de 330 euros

Tamara Falcó (40 años) se ha convertido tras la pandemia en una de las celebrities más aclamadas del panorama patrio. Su carismática personalidad y su estilo a la hora de vestir acaparan titulares a menudo. Está claro que su gusto por la moda lo heredó de su madre, Isabel Preysler (71). Y es que la marquesa de Griñón no necesita vestirse de gala para que sus looks llamen la atención y que sus seguidores -que son 1,2 millones en Instagram- soliciten saber dónde ha comprado sus prendas, y una vez sabido, que acudan en masa a la tienda online y consigan agotar la pieza en cuestión.

Eso es lo que ha ocurrido con el último top que ha lucido la socialité en las redes. Tamara acudía a su puesto de colaboradora en El Hormiguero, y minutos antes de entrar en el plató compartía una instantánea en sus Stories de Instagram. En esta imagen mostraba su estilismo completo y añadía la firma de cada una de sus prendas, algo que sus seguidores siempre agradecen.

Lo más llamativo de look era sin duda su top, que cumple con todos los must en tendencia de esta temporada. Se trata de una parte superior de aire femenino, con estampado floral en tonos azulones y toques de rosa pastel. Pero lo mejor de todo es que sigue la estructura más demandada del 2022: posee hombros cuadrados, con manga un poco abullonada y escote cuadrado pero que muestra una curvatura en forma de corazón muy favorecedora.

La marquesa de Griñón ha conseguido agotar el top floral en minutos.

Esta prenda está creada por la firma La Folie, y se puede adquirir por el precio de 330 euros. Para buscarla en su tienda online o en establecimientos físicos, debes saber que se ha bautizado a la pieza con el nombre de Top Fiona.

Si te ha gustado, has de saber que ahora mismo no está dispone en la web porque tras lucirla Falcó en el prime time de Antena 3 consiguió agotar existencias en tiempo récord. Antes de que ella se dejara ver con el top, la prenda estaba a la venta en un gran número de tallas, pero después de su aparición televisiva, ya no quedaba stock.

Sin embargo, en vista de la alta demanda y del éxito cosechado, la firma irá reponiendo el producto talla a talla poco a poco y en la medida en la que les vaya llegando el género. Así que no te descuides y visita la tienda online de vez en cuando para estar al día.

