Este es el accesorio que ha puesto de acuerdo a Tamara Falcó y Brigitte Bardot

Han pasado diez años desde el final de Gossip Girl (sin tener en cuenta reboot). Sin embargo, el accesorio por antonomasia de Blair Waldorf sigue más vivo que nunca. La protagonista de la serie hizo del lazo su seña de identidad, desatando una auténtica fiebre preppy que elevó este estilo a lo más alto.

Pero no era nada nuevo. Brigitte Bardot y Catherine Deneuve ya lo llevaron en los 60. Ellas, aparte de dos iconos del cine francés, siguen siendo a día de hoy todo un referente estilístico. Las francesas supieron hacer del lazo su partner-in-crime perfecto, creando desde los looks más casuales hasta los más elegantes.

El fenómeno Blair Waldorf devolvió su corona al lazo y ahora es Tamara Falcó quien revive el estilo Gossip Girl sumándose al uso de este accesorio. Y es que la celebrity ha sido la estela de las grandes del cine francés, dejándose ver con un semi recogido adornado con un lazo negro de gran tamaño. Sin duda, le va como anillo al dedo.

Pero ¿por qué tanta historia con los lazos? Pues bien, un simple lazo es capaz de elevar al siguiente nivel una simple y llana coleta. Añadiendo este accesorio, lo que empezó siendo un peinado para sobrevivir a un bad-hair-day puede llegar a convertirse en la manera perfecta de conseguir un look chic de tendencia con guiños preppy sesenteros. Palabra de Blair Waldorf (y de Tamara Falcó).

¿Lo mejor? Es que no tienes por qué darle un aire excesivamente pijito, puedes combinarlos a tu antojo para adaptarlos a tu estilo y convertir el lazo en tu caballo ganador.

Si quieres copiar el estilo que conquistó tanto a las divas de los 60 como a la reina del Upper East Side y la princesa del papel couché, hay una firma española que tiene los lazos que necesitas. Se trata de You Are The Princess la cual se ha propuesto democratizar la belleza real a través de lo bueno, bonito y barato. Gracias a su amplio catálogo de productos (de venta en Primor), la marca ofrece accesorios y productos para el cabello a través de su colección Oh My Hair!

Como parte de dicha colección, You Are The Princess tiene el lazo que vas a querer llevar esta temporada. ¿Lo mejor? La firma los ha diseñado en tres formatos diferentes para que escojas el que mejor se adapta a ti: en formato pinza, coletero o pasador.

Pinza

Dale un toque 2022 a esta tendencia tan sesentera con esta pinza con un lazo efecto piel metalizado.

Lazo negro en formato pinza.

Coletero

Este coletero forrado de terciopelo es todo lo que necesitas para sentirte como la mismísima Catherine Deneuve. ¿Lo mejor de todo? Tienen infinidad de colores entre los que encontrar tu favorito.

Formato coletero.

Pasador

Vuelta a los clásicos gracias a este lazo de satén con pasador metálico con cierre. Perfecto para semi recogidos o culminar una bonita trenza.

Pasador en color verde.

Tres formatos, un lazo y miles de posibilidad. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve y Tamara Falcó lo tenían claro. ¿Podrás resistirte al efecto Blair Waldorf esta primavera?

