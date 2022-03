El vestido de Massimo Dutti que conecta a la reina Letizia y Ana Belén (y que ya no podrás comprar)

El fácil acceso que muchas mujeres españolas -y de todo el mundo- tienen a la hora de adquirir un vestido del gigante textil Inditex provoca que, en ciertas ocasiones, pasen estas cosas. Dos de las mujeres más relevantes e influyentes de nuestro país -cada una en su ámbito-, la reina Letizia (49 años) y la gran artista Ana Belén (70), han lucido un mismo vestido. Una prenda de la que EL ESTILO de EL ESPAÑOL tiene todos los datos.

Cada una lo ha llevado, por supuesto, a su forma. Dos maneras distintas de exhibir una misma prenda, que hace que nos preguntemos: Who wore it better?! -¿quién lo lleva mejor?- Se trata de un vestido de Massimo Dutti, una de las boutiques del citado grupo de moda española, que no es de esta temporada, sino que tiene casi tres años.

Es un modelo de largo midi -el favorito de Letizia-, con fondo de color azul marino y con flores en tono café con leche. De estilo camisero, el diseño tiene una graciosa lazada al cuello que la Reina decidió mantener, sin embargo, Ana Belén decidió prescindir de ella.

La reina Letizia y Ana Belén con el mismo vestido de Massimo Dutti. Gtres

Cuando se encontraba a la venta tenía un precio de 99,95 euros. Para desgracia de quienes se enamoren de él, ya no podrán adquirirlo debido a que la pieza, como se ha apuntado, data del año 2019 y ya no consta en tienda ni ningún sitio web. Letizia lo llevó el pasado 11 de febrero, cuando se desplazó desde el Palacio de la Zarzuela hasta Pozuelo de Alarcón para visitar y conocer la nueva unidad de Protonterapia de Quirónsalud. La primera de este tipo en España.

Aquel evento fue especialmente cubierto por la prensa porque era la primera vez que la Reina salía de casa tras conocerse el positivo en Covid-19 de su marido, el rey Felipe VI (54). Por ello, el vestido casi dio la vuelta al mundo.

La Reina le arregló las mangas, no llevó cinturón -pese a lo mucho que le gusta esta práctica- y lo combinó con zapatos de ante en color marrón y complementos dorados, como sus pendientes de aro en oro amarillo y su inseparable anillo chapado en oro de Karen Hallam.

Por su parte, Ana Belén, lo lució este jueves 3 de marzo para el 30 aniversario de los Premios de la Unión de Actores. En su caso, utilizó cinturón de piel negra, dejó la manga larga original del vestido y le incluyó medias tupidas en color negro -Letizia jamás lleva medias- y zapato de tacón bajo también en tono azabache. La protagonista de La pasión turca se despojó del lazo y lució un discreto escote en forma de gota.

