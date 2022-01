El perfilador canela de Mercadona que ha enamorado a Dulceida y promete arrasar

Los labios con volumen son tendencia, y para aquellas a las que la naturaleza les ha privado de ellos, existen algunas soluciones al alcance de la mano de cualquiera: desde tratamientos médicos estéticos -puede que un poco más caros-, hasta trucos de contouring, que consisten en oscurecer el perfil para crear una sensación óptica más prominente.

Qué duda cabe de que los labios son una de las preocupaciones más candentes a nivel de estética, y la influencer Dulceida (33 años) también la tiene y trata de ponerle remedio.

El perfilador de Mercadona que se ha comprado Dulceida.

Por este motivo, no ha dudado a acudir a Mercadona para hacerse con una media de 10 unidades del perfilador de labios Deliplus Canela número 6. Cuesta tan sólo 2,50 euros. "Si os queréis comprar el perfilador canela de Mercadona y está agotado, he sido yo", postea Dulceida con gran sentido del humor. Consejo para Dulceida: hay quien combina este perfilador de labios con el tono 6 de la colección fija de labiales mate de Deliplus, cuyo precio por unidad es 3,50 euros. Es un color nude rosado que simplemente enfatiza el tono natural del labio. Y no basta con hacerse con los dos productos, algo ya de por sí complicado debido a la alta demanda. Desde TikTok se difundía hace un tiempo un ritual concreto para conseguir el objetivo de agrandar los labios.

Se debe empezar perfilando el contorno de estos ligeramente por fuera de su forma natural. Después, se procede a aplicar el labial, sin difuminar completamente los dos productos, para que se produzca un ligero contraste entre el lápiz, más oscuro, y el labial.

La combinación del tono oscuro aplicado en el exterior y el más claro en el resto del labio es lo que consigue esa sensación de volumen tan deseada. Además, son dos productos de acabado muy natural que permiten poner en práctica este tutorial a diario.

Para un acabado profesional, al ser la barra una fórmula de acabado mate, es recomendable realizar una exfoliación con un producto específico para labios antes de que aplicar este dúo mágico.

De lo que no cabe duda es que Dulceida en una gran prescriptora de moda. No en vano, en 2021 apareció en la prestigiosa revista Forbes. La lista en la que apareció su nombre fue en la de 'Los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios'.

Aída Doménech es uno de los personajes que aparece en el selecto grupo de Marketing, Comunicación y Consultoría, por su labor como profesional de las redes sociales y empresaria.

"Todo lo que lleva el sello de Dulceida es un éxito. Por esa razón y por los casi tres millones de seguidores que acumula en Instagram, las marcas se la disputan. Pero menos conocida es su faceta de representante de talentos a través de su agencia In Management Agency, cuyos representados –un cerrado grupo de 29 influencers–, suman 10 millones de seguidores", escribieron desde la publicación.

