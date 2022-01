Charlotte, de 'Sexo en Nueva York', tiene el bolso de lujo más asequible del momento

Kristin Davis en la presentación de 'And Just Like That'.

Un jueves más HBO Max ha emitido un nuevo capítulo de And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York. En este sexto episodio se puede ver a las amigas dsifrutar de un picnic en un parque de la Gran Manzana, al que Charlotte York, personaje interpretado por Kristin Landen Davis (56 años), ha llevado un bolso de la firma local Brandon Blackwood, creada por el diseñador estadounidense del mismo nombre.

El modelo en cuestión es el Medium Kuei, con estampadao de lagarto y en color verde bosque. Cuenta con un asa doble cosida a mano, cierre de hebilla, bolsillos internos con buena capacidad de almacenamiento y bandolera desmontable. Su valor es de 268,95 euros, un precio asequible si se compara con diseños similares de firmas de menor categoría.

Además de destacar por sus características, el modelo que muestra Charlotte York en la serie llama la atención por el especial cuidado que se ha tenido en su creación. La firma, comprometida con el medioambiente, ha empleado como material principal cuero vegano con textura de lagarto premium. El forro es de microgamuza.

La escena en la que Kristin Davis muestra el bolso de Brandon Blackwood. Gtres

Tal y como ha mostrado Charlotter York, el Medium Kuei puede llevarse en un sinfín de ocasiones -en su caso a un picnic en el parque- y combinarse con diferentes estilismos. Se trata de un complemento versátil que, por su diseño, resalta la elegancia de cualquier look.

Con el fin de que duere más tiempo en el armario, la marca estadounidense aconseja en su página web seguir ciertos cuidados. Recomienda no lavarlo a máquina ni utilizar blanqueador en su limpieza. Tampoco hacer uso de la secadora ni lavar en seco. En caso de tener alguna mancha, desde la página web de Brandon Blackwood explican que lo ideal es recurrir a un paño húmedo.

Detalles del bolso que ha llevado Charlotte de York. Brandon Blackwood

La historia de Blackwood

El diseñador Brandon Blackwood lanzó su primera línea de bolsos en 2015 y, desde entonces su propuesta ha sido un éxito. Las piezas del diseñador y empresario no solo han aparecido en la pantalla, como ocurrió recientemente en And Just Like That, sino también han sido lucida por reconocidas celebridades. Entre ellas, Lupita Nyong'o (38), Brie Larson (32), Amandla Stenberg (23), Cardi B (29), Zoe Kravitz (33), Solange Knowles (35), Keke Palmer (28) y Kim Kardashian (41).

Antes de lanzar su propia marca, Brandon Blackwood trabajó para las revistas Elle y Nylon. Además, fue comprador en Crossroads Trading, una empresa que compra y venta de ropa de segunda mano pero en tendencia. Fue en esa experiencia cuando se hizo amigo de estilista y editores, quienes lo animarona crear su exitosa firma.

[Más información: Siete bolsos de Jo & Mr. Joe que se convierten en el mejor autorregalo]

Sigue los temas que te interesan