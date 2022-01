El abrigo metalizado de Mango que tienes que fichar para no pasar desapercibida (y está rebajado)

Como es habitual, Mango ha sido una de las primeras firmas en anunciar sus rebajas de invierno. Desde el pasado 29 de diciembre la marca cuenta con una serie de piezas disponibles a un precio inferior al original que solucionarán un sinfín de looks. La mayoría, ideales para los meses de frío.

Entre la oferta destaca un abrigo que, de momento sigue a la venta en la página web de la marca en casi todas sus tallas. Se trata de un anorak que destaca por su color azul petróleo y efecto metalizado, una de las grandes tendencias de la temporada y con las que resulta imposible pasar desapercibida.

La prenda en cuestión es un modelo de corte recto y largo hasta las rodillas. Es de manga larga y su cuello es de solapa. Cuenta con dos bolsillos de parche en los laterales y con relleno de wellon padding reciclado. Además, incluye forro interior y cierre de botones en la parte delantera.

El anorak de Mango en color azul petróleo. Mango

El abrigo no solo destaca por sus elementos trendy y efecto metalizado, sino también por su versatilidad. Puede lucirse tanto de día como de noche y combinarse con un sinfín de estilismos. No obstante, es ideal es que contraste con el resto de la vestimenta, ya que en sí mismo es llamativo y aporta un toque diferente y original a cualquier outfit. Así, se recomienda completarlo con looks formados por piezas básicas.

La prenda cuenta con la etiqueta Committed, lo que indica que se trata de una pieza que ha sido confeccionada con fibras y/o procesos de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental. El objetivo de Mango, tal y como aseguran en su página web, es "respaldar la implementación de prácticas más comprometidas con el medioambiente, aumentando de esta manera el número de prendas sostenibles en su colección".

Detalles del abrigo. Mango

Este llamativo complemento, imprescindible para los meses de frío, ha sido confeccionado desde la talla XS hasta la XL. A pesar de que se encuentra rebajado desde hace varios días, sigue disponible en casi todos sus tamaños. Hasta ahora, en la página web solo se ha agotado en XL. En las tiendas, sin embargo, quedan menos unidades. Su precio original es de 99,99 euros, pero con el 30% aplicado en el período de ofertas, su valor ha alcanzado los 69,99 euros.

Con el fin de que el abrigo perdure durante varios años en el armario, la firma recomienda lavarlo a mano y a 30 grados. También aconseja evitar el uso de lejía, plancha y secadora. De igual forma, sugiere no limpiar la pieza en seco.

