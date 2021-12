El espectacular pijama de María Fernández-Rubíes que arrasa en la web

María Fernández-Rubíes (30 años) no solo se ha convertido en una influencer de éxito, sino también en una referente en términos de estilo. Aunque se trate de un outfit básico y, en ocasiones, de homewear, la madrileña suele ser aclamada por su buen gusto para vestir. Así ocurrió en uno de sus últimos post de Instagram, donde se mostró con un elegantísimo y cómodo pijama que ha arrasado en la web.

El modelo en cuestión, cuyo valor total es de 69,90 euros, es un conjunto denominado Pijama Overjoyed, diseñado por la propia María Fernández-Rubíes para The-Are, una firma que se define como "marca de ropa para chicas jóvenes, con diseños exclusivos hechos en España". El diseño llama la atención por su estampado geométrico y la mezcla de dos colores vivos: morado y verde. La camisa es de manga larga con cuello y abotonado, mientras que el pantalón es de corte recto. Ambas piezas son de tejido satinado, ligero y suave para estar en plena comodidad. Han sido diseñadas desde la talla XS hasta la L, pero debido a su alta demanda, a día de hoy se encuentran agotadas.

Aquellas que quieran hacerse con el diseño en las próximas semanas, podrán dejar su mail en la web de la firma para recibir una notificación en cuanto vuelva a estar a la venta. Sin embargo, quienes no puedan esperar por su reposición y deseen adquirir un pijama similar, podrán optar por otro de los cuatros modelos que forman parte de One More Minutes, la colección que, tal y como The-Are en su página web, fue diseñada por la influencer tras probar algunas de las piezas de la firma. El trabajo de María Fernández-Rubíes ha dado como resultado una colección única, de calidad e ideal para regalar en la temporada de Fiestas. Cada conjunto, diseñados y confeccionados 100% en España, destacan por la acertada elección de sus estampados y colores.

En el caso del conjunto Pijama Overjoyed, su éxito también se ha visto reflejado en el sinfín de comentarios que ha recibido la influencer en la publicación donde promocionó las piezas. "Es ideal", "Que traje tan bonito" o "Me chifla", son algunos de los mensajes que se leen el post de María Fernández-Rubíes. Otras de sus seguidoras, incluso, le han preguntado por la reposición del modelo.

