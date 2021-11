4 de 7

Con estas pantis de red de 40 deniers puedes gritar a los cuatro vientos lo rockera/o que eres. El estampado flocado que se reproduce por toda la pierna es el título de la famosa canción de los Rolling Stones It's only rock and roll but I like it. Un lema de vida que va a reflejar tu personalidad al instante para todo aquel que repare en tus piernas. Precio: 14,95 euros.