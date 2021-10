La acertada fórmula de Gema López para conseguir un 'look' de entretiempo perfecto

Gema López (50 años) no solo se ha consagrado como una de las grandes colaboradoras de la televisión de nuestro país. En los últimos años, la periodista también se ha posicionado como una referente al momento de vestir. Sobre todo, para sus seguidores, quienes suelen alabar sus looks, compartidos a través de su perfil de Instagram.

La presentadora madrileña tiene un estilo muy marcado y suele optar por outfits boho y, en su mayoría, firmados por Ne and Nu, la marca de ropa y complementos con la que colabora y que desde hace unos meses la ha convertido en diseñadora. Siguiendo esta forma de vestir, Gema López ha dejado claro en sus redes sociales que le gusta mezclar colores, tejidos y complementos, obteniendo así un resultado único, pero muy acorde con la actualidad. Además, la colaboradora ha dejado patentada su predilección por los vestidos y las faldas, dos tipos de prendas que, normalmente, combina con diferentes tipos de botas. De esta manera, ha sabido hacerse con el look de entretiempo perfecto y más trendy.

Según desvelan sus últimas fotografías colgadas en Instagram, la periodista ha convertido las botas en su complemento infalible para los meses de otoño. Las ha llevado con vestidos cortos o largos, independientemente de su tejido o estampado. Además, las ha lucido con outfits formados por faldas, camisetas, jerséis o chalecos. Aunque en menor medida, también las ha combinado con vaqueros pitillo y camisas oversize.

A la colaboradora de Sálvame, tal y como desvelan sus más recientes publicaciones, le gusta un modelo de botas en particular. Las prefiere altas y en colores neutros, como marrón o negro. En cuanto al diseño, sin embargo, Gema es más versátil. Las tiene con flecos, de efecto piel, de estilo campestre, planas, con algo de tacón y hasta con aires rockeros. Así, no solo le ha dado un toque distinto a cada uno de sus looks boho. También ha dejado patentada una de sus mayores señas de identidad en lo que a moda se refiere.

Gema López luciendo un 'outfit' boho, formado por un vestido vaquero y unas botas marrones. Instagram

Aunque la fórmula de vestidos o faldas combinados con botas no es novedosa, se trata de un patrón que regresa cada otoño y que suele reinventarse según las tendencias del momento. Gema López lo ha sabido adaptar a su propio estilo y a la moda actual, consiguiendo un resultado de 10 y muy fácil de imitar. Quienes quieran seguir la pauta 'fashionista' de la presentadora, solo deberán hacerse con un par de botas en colores básicos y con algún complemento distintivo.

