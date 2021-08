5 de 8

Contar con un 'little black dress' en el armario puede ser una solución a multitud de situaciones en las que no sabemos qué 'look' escoger. El clásico vestido negro siempre está preparado para salir al rescate y es raro caer en el error con él. Este de Zara es una versión un poco especial que deja toda la espalda descubierta y la adorna con un pequeño lazo.

Precio: 12,99 euros.