Oysho ha destacado entre otras marcas de deporte por confeccionar camisetas con mensajes como la que aparece en la imagen. Esta, con cuello redondo y manga sisa con texto tiene la frase "Your best project is you" en letras plateadas en la parte frontal. A día de hoy, solo hay pocas unidades en talla S.

Precio original: 17,99 euros.

Precio de rebajas: 14,99 euros.