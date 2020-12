Lucía Bárcena crea tendencia con sus últimos zapatos 'made in spain'

Lucía Bárcena (27 años) se ha posicionado como una de las grandes influencers del momento. Con su estilismo sofisticado conformado, en la mayoría de las ocasiones, con prendas low-cost, ha conseguido posicionarse como una inspiración a la hora de vestir para muchas.

Uno de los puntos a favor de Lucía es que, a diferencia de otras influencers, siempre sigue la misma línea estilística vistiendo looks con cierto aire clásico y elegante; donde el negro y el blanco suele estar presente con faldas midi, abrigos clásicos, trajes... Eso sí, esto no significa que no incorpore las últimas tendencias en sus estilismos; las mangas abullonadas, los volantes y el cuello babydoll se han posicionado como un must en sus últimas publicaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Bárcena ♡ (@luciabarcena)

De hecho, la influencer, que en más de una ocasión ha declarado su "amor" hacia los zapatos (en concreto a los de tacón), ha posado recientemente con las cuatro grandes tendencias de la temporada en cuando a calzado se refiere: las botas cowboy, los mocasines, las botas de agua y las tradicionales zapatillas blancas.

Cuatro 'outfits', cuatro tendencias

Lucía que, además de compartir como está siendo el proceso de su boda tras anunciar su compromiso hace escasos meses, compartía un pequeño vídeo en su perfil de Instagram donde daba ideas de como combinar e incorporar este calzado a sus looks.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucía Bárcena ♡ (@luciabarcena)

Los cuatro pares de zapatos, que muestra en este pequeño vídeo, son de la marca made in Spain, Bryan Stepwise, que ofrece una selección de calzado producida de manera artesanal desde hace cinco años. Sin embargo, hay dos modelos en concreto que han causado sensación como se puede ver en los comentarios.

La 'influencer' ha conquistado a sus seguidores con estos dos zapatos 'made in spain' Bryan Stepwise

El primer outfit que aparece en escena está conformado por las clásicas botas en color negro, cuyo precio es de 99,90 euros, y Lucía lo ha combinado con una falda corta de cuadros vichy y un jersey de escote cruzado que sigue esa misma gama cromática. Un estilismo de entretiempo que mantiene esa línea clásica mencionada y, por otro lado, con un toque más informal destacaba su combinación de los clásicos mocasines negros (79,90 euros) con unos jeans del mismo color y un jersey con el escote vuelto en tono beige.

Con un lado más informal, compartía estos dos estilismos con sus correspondientes estilismos. Bryan Stepwise

Por otro lado, aunque han causado una menor sensación, ha creado combinaciones informales con las sneakers blancas (59,99 euros) que ha combinado con unos clásicos vaqueros, camisa blanca y un abrigo largo con cinturón en tono azulado. Y, por último, las botas bicolor, negras y blancas, con puntera dorada (99,50 euros) que ha combinado con un vestido de estampado de cuadros vichy y una ligera chaqueta en tono gris.

Cuatro estilismos sencillos de entretiempo que siguen las tendencias de la temporada con prendas que todavía se pueden obtener en las diferentes tiendas de moda, por si se quiere imitar dichos looks.

[Más información: María F. Rubíes tiene el vestido rojo de Zara más buscado esta temporada, ¡y está rebajado!]