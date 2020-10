Por qué optar por la cosmética vegana en el día a día

Cada vez son más las firmas de belleza vegana que copan el mercado, un boom que no sólo no se ha detenido, sino que continúa al alza con un futuro muy interesante por medio. Para celebrar el Día Mundial del Veganismo (1 de noviembre), os mostramos cuatro empresas que siguen esta filosofía y conciencia animalista, además de señalar los aspectos y requisitos que debe cumplir una firma de belleza para conseguir el certificado vegano y cruelty free.

Víctor López es el responsable en España de California Mango, firma norteamericana de belleza que tiene un claro compromiso ético y de concienciación real con el medioambiente: "Nuestra marca es completamente vegana, con cosméticos a partir de ingredientes naturales de la más alta calidad, también libres de gluten y crueldad animal, apostando por una filosofía de productos reales con su propio color y fragancia". Para esto último, se requiere excluir los aromatizantes y colorantes de cada formulación. El boom de la belleza vegana se viene apreciando sobre todo en dos terrenos, el de las uñas -esmaltes y otros productos- y las cremas faciales y corporales.

Orly es una marca de cosmética vegana y 'currently free'. Le Clan Esthétique

Andrés Martín, brand manager de la también norteamericana Orly, recuerda que uno de los puntos fuertes que tiene su marca, también vegana, es que al prescindir de algunos componentes químicos las uñas se ven más sanas y fuertes.

La marca BLC SPA fue una de las precursoras en la manicura y pedicura orgánica. Le Clan Esthétique

Otra marca a tener en cuenta es Bcl Spa, que fue una de las primeras en ofrecer un sistema completo de manicura y pedicura con ingredientes orgánicos y veganos certificados. En la actualidad, lidera la categoría de spa con más de 120 productos y múltiples premios. "Tenemos un compromiso serio con el uso de los mejores ingredientes naturales, seleccionando a mano las frutas y productos botánicos utilizados y que se obtienen de forma sostenible, sellados por los servicios de certificación Stellar"– afirma Karen Miller, brand manager de California Dreaming, su distribuidora en España.

Kevin Murphy tiene productos y tratamientos provenientes de fuentes sostenibles Le Clan Esthétique

En el mundo de la peluquería, la firma Kevin Murphy cuenta con gran número de productos y tratamientos provenientes de fuentes sostenibles y renovables, con una línea específicamente vegana y libre de crueldad, que puede probarse en salones como Lobelia Sagasta en Madrid: "Tienen champús, acondicionadores o texturizadores completamente respetuosos con el medioambiente y los animales",cuenta su directora, Roxana Gutu.

Vegano y 'cruelty free'

En España, la gente que se declara abiertamente vegana no supera el 8%, porcentaje muy inferior al de otros países europeos como Alemania u Holanda. La mayoría, lo es por una cuestión de salud y respeto por los derechos de los animales y el propio medioambiente. Muchas mujeres, recurren a la cosmética vegana por patologías, alergias y afecciones cutáneas que les producen o incrementan los químicos y sintéticos de la industria: "Es importante que la cosmética sea lo más natural posible para que la piel no se vea constantemente agredida, además su acción será mucho más resolutiva al no tener ningún impedimento para actuar gran parte de sus principios activos e ingredientes"– nos comenta Víctor López, del Grupo TH Cosméticos que distribuye en España California Mango.

California Mango tiene un claro compromiso ético y de concienciación. Le Clan Esthétique

Karen Miller, de la firma Bcl Spa, incide en que lo vegano y lo cruelty free no siempre va unido: "A veces lo confundimos, una crema cosmética libre de crueldad no significa que sea vegana. No habrá sido testada en animales, pero en su composición sí puede llevar algún ingrediente de procedencia animal. Si realmente queremos tener conciencia vegana y cruelty free, debemos examinar detalladamente todo aquello que compramos y buscar los sellos correspondientes".

