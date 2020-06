Cinco trucos para sacar partido a tu máscara de pestañas

Los ojos expresan mucho más de lo que creemos, de aquí que sea importante sacrle el máximo partido a tu mirada. Puedes tener una buena máscara de pestañas entre manos, pero si no la aplicas bien, de nada vale. Desde belle&MAKE-UP nos enseñan 5 trucos para explotar todos los beneficios del combo pestañas+máscara.

1. No bombees el cepillo dentro de la máscara. No sabemos a quién se le ocurrió ese gesto, pero hace que entre aire en el tubo y que la máscara se seque acortando su vida útil. Ten en cuenta que la vida útil recomendada de una máscara es de 3 meses.



2. Rizar no es imprescindible, pero ayuda. Si utilizas el rizador de pestañas antes de aplicar la máscara consigues una mayor curvatura que se fija con la máscara.

La recomendación es aplicar con movimientos en zigzag.

3. Aplica la máscara apoyando el cepillo en la base de las pestañas. Realiza ahí y sin desplazar, un movimiento de zigzag. Ese gesto garantiza que depositas producto en la raíz de las pestañas, que éstas se introducen en el cepillo y que quedarán bien maquilladas. Una vez hecho eso puedes arrastrar el cepillo y verás cómo quedan totalmente cubiertas todas las pestañas. Si lo haces así no será necesario aplicar capas y capas de producto porque desde la primera aplicación estarán perfectamente maquilladas. Trabaja sin prisa pero sin pausa. Una vez seca la máscara no te empeñes en aplicar mil capas. No conseguirás nada más que apelmazar y la pestaña perderá curvatura.

4. Si te manchas con máscara el párpado: Deja que se seque y retira con un bastoncillo. La máscara seca sobre la piel se convierte en polvo y no mancha. Ya sabrás que si no esperas a que seque lo único que consigues es ensuciar la piel.

5. El desmaquillado: Cuida tus pestañas porque si no se caerán. Desmaquilla con mimo. Empapa dos algodones con un desmaquillador específico. Aplica uno sobre cada ojo y espera unos 20 segundos. Eso hace que se ablande el maquillaje y se disuelva con más facilidad. No frotes los ojos, desmaquilla con suavidad.

