'This is Power': el poderoso mensaje a la mujer en lo nuevo de Violeta by Mango

Modelos de Violeta by Mango.

Violeta by Mango lanza su nueva campaña primavera/verano bajo el claim 'This is Power': un mensaje directo hacia la mujer para que recupere su poder original, aquel del que dispone por el hecho de serlo. Es un mensaje universal y por tanto es capaz de conectar con mujeres de todo el mundo.

En esta ocasión, la marca ha contado con modelos internacionalmente reconocidas, como Georgia Pratt, Sabina Karlsson (31 años), Chloé Vero, Olivia Wilson (28), Eva Kay, Lovisa, Sabey y Lorena Durán (25). Cada una de ellas en su estilo representa los valores anteriormente mencionados.

La nueva colección de la firma catalana más global incluye estampación floral en todo tipo de variantes, donde la prenda estrella de la colección vuelve a ser el vestido. Será un verano lleno de colores vibrantes trabajados en tejidos como popelines, linos y tafetanes, mezclados con georgettes, batistas y bordado suizo. El traje adquiere una gran importancia ya que aparece en todo tipo de colores, incluyendo las gamas pasteles.

Como novedad, esta temporada, la marca ofrecerá en la web la posibilidad de personalizar una camiseta y una cazadora en denim con el claim de la campaña.

Vestidos de la nueva colección de Violeta by Mango.

Violeta by Mango tiene como objetivo vestir a una mujer con curvas y a la moda. La clave de la marca, lanzada en enero de 2014, está en el cuidado de los detalles técnicos de patrón en todas sus tallas y en poder ofrecer una colección de calidad para cualquier momento del día, con prendas confeccionadas para ser actuales, femeninas y confortables.

MANGO nació en 1984 y, a día de hoy, es uno de los principales grupos de moda del mundo. Con origen y sede central en Barcelona, dispone de una extensa red de 817.000 m2 en más de 110 países. Desde su Centro de Diseño 'El Hangar' en Palau-solità i Plegamans se diseñan cada año más de 18.000 prendas y accesorios acordes a las tendencias de la temporada. La compañía cerró 2018 con unas ventas de 2.233 millones de euros.

