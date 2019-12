¿Microblading o injerto capilar de cejas?

Las cejas son un elemento de nuestro rostro de lo más importante ya que hacen que nuestra expresión cambie por completo. Sin embargo, las cejas son la cara y la cruz de la misma moneda... En muchas ocasiones son las grandes olvidadas, dejando su cuidado en el olvido o en manos poco profesionales y por otro, las modas han hecho mucho daño... Y es que una ceja no perfilada o una demasiado perfilada pueden hacer cambiar completamente nuestra imagen.

La ceja tiene un importancia vital en el rostro y en cuestión de cejas no debemos dejarnos influir por las tendencias sino que vayan en consonancia con nuestro óvalo y medidas. Tenemos que tener en cuenta es la forma de la cara, nariz y ojos para saber que tipo de ceja nos queda mejor, además de la cantidad de vello que tengamos en cada una de ellas.

No a todo el mundo le queda bien la misma forma de ceja y ese es uno de los problemas más vistos en los últimos tiempos. Las influencers o las modelos que aparecen todos los días en la gran pantalla o en portadas de revistas pueden fomentar un determinado tipo de ceja. Hay quien las lleva más curvas, más o menos pobladas o incluso perfiladas. Otra de las cosas que se tienen que tener en cuenta es saber que no hay nada simétrico en el cuerpo humano, por lo que nunca tendremos -al menos de forma natural- unas cejas iguales.

Los microinjertos capilares en las cejas

Debido a la gran preocupación de muchos por tener unas cejas perfectas o pobladas, son muchas personas las que se someten a los microinjertos capilares en esta parte del rostro. No solamente la edad es un factor que produce la caída de pelo en estas zonas, sino que también hay muchas personas que las poseen despobladas de por sí o que con el paso de los años se van cayendo, debilitando y necesitando cubrir esas pequeñas calvas que con un simple delineador de cejas no sirve porque no cubre.

Todavía no muy reconocido, son cada vez más personas las interesadas en someterse a un microinjerto capilar de cejas. La pregunta que se suele hacer todo el mundo es ¿cómo se lleva a cabo un microinjerto capilar en la ceja? ¿Y qué diferencias hay entre un microblading y el trasplante de pelo en las cejas?

Diferencias entre el microblading y el trasplante de pelo en cejas

Es muy importante tener en cuenta la diferencia entre microblading y el trasplante de pelo. Lo primero es una técnica de maquillaje semipermanente realizado pelo a pelo que permite modificar la forma y el color de la ceja. Lo segundo sería la reconstrucción de la ceja con pelo de otra parte del cuerpo.

Antes y después de un microblading.

¿Por qué es mejor un implante de cejas que un microblading?

Hay que tener en cuenta que el microblading sería un retoque físico pero no resolvería su función natural porque no es pelo. "Es mejor un trasplante de ceja, porque es cabello. Además las cejas tienen una función anatómica muy importante, si no tienes cejas y estás sudando, este sudor se va a introducir en tus ojos. Si mantenemos las cejas, nos protegen de esto y solo el cabello hace esta barrera ante el sudor", explican desde Clínicas Dorsia.

Además de la función anatómica que tienen hay otro aspecto por lo que las cejas son tan importantes: "Nosotros, a parte de humanos, somos seres de expresiones. Una expresión sin cejas... es algo muy comprometido". Tener unas cejas bonitas y pobladas da mucha más luz a los ojos y el implante de pelo en las cejas viene remediar la falta de vello en el arco superior del ojo.

En este caso, el médico elige cuero cabelludo que se asemeja en estructura, finura y arco a la ceja original del paciente. Cada vello se aísla con el máximo cuidado y se vuelve a implantar en el ángulo correcto. El médico puede reconstruir una ceja completa o parcial con un resultado estético parcial.

[Más información: Hi-Def Brow Pencill, el nuevo lápiz de cejas para un perfecto 'micro-lining']