Donatella Versace, tras la venta a Michael Kors: "Gianni estaría contento"

Donatella Versace (63 años), directora creativa de la icónica marca de moda italiana y hermana de su fundador, salió hoy al paso de la emoción creada en Italia por la venta al grupo de moda estadounidense Michael Kors y aseguró que "Gianni estaría contento".

"Sé muy bien lo que me habría dicho: ve hacia delante, rompe las barreras, pasa por encima de las convenciones... Por eso pienso que él estaría contento. Porque he hecho una cosa sin precedentes", afirma Donatella en una entrevista que publica el diario La Repubblica.

Un día después de anunciarse la venta de la famosa casa milanesa a Michael Kors por 2.120 millones de dólares, Donatella defiende la decisión alegando que sólo así Versace podía crecer.

"La vida me ha enseñado que no hay que mirar atrás, solo andar hacia delante. Y andar hacia delante, actualmente, para una marca como Versace, quiere decir tener una plataforma global. Solo el nuevo grupo podía proporcionar esa plataforma", asegura.

Imagen del último desfile en Milán. Gtres

"Y no hay una plataforma así en Italia, nadie más habría podido proporcionarla", agrega, antes de señalar, en respuesta a algunas críticas publicadas ayer por la prensa italiana por la venta a un grupo extranjero, que "ningún fondo o emprendedor italiano dio un paso adelante para proponer una adquisición".

Michael Kors anunció ayer la compra de la firma italiana creada en los años setenta por el diseñador Gianni Versace, que a partir de ahora pasará a llamarse Capri Holdings.

Tras el asesinato del creador en 1997 en su mansión de Miami, la firma milanesa pasó a ser de la familia, y por voluntad de Gianni, Donatella se quedó con un 20%, mientras que la hija de ésta, Allegra -entonces menor de edad- obtuvo un 50% y el tercero de los hermanos, Santo, un 30 %.

Debido a dificultades económicas, en 2014 la familia permitió que entrara con un 20% de su capital el fondo Blackstone, que ahora ha vendido su parte.

Afirma Donatella que sintió "una emoción fortísima" ayer, cuando la firma pasó a otras manos y que se echó a llorar cuando se lo anunció a los empleados.

"Detesto decirlo porque yo no lloro casi nunca. Me conmovieron porque se arrancaron todos en un largo aplauso. Entendieron que no cambiará nada, incluso que seremos más fuertes", contó Donatella.

Tras la adquisición por Michael Kors, la familia Versace seguirá manteniendo una participación minoritaria en la nueva marca.

[Más información: Silvia Pellissa, la directora creativa de NYX Cosmetics, te da las claves para triunfar este otoño]