Silvia Pellissa, la directora creativa de NYX Cosmetics, te da las claves para triunfar este otoño

Con solo verla, uno se da cuenta de que el mundo de la moda, la imagen y la belleza vive en ella. Su melena leonina y rizada junto a sus labios rojo vino reflejan la garra de la mujer que ostenta el puesto de directora creativa de NYX Cosmetics, Silvia Pellissa.

JALEOS se reúne con ella para conocerla más a fondo y sobre todo saber de la mano de una auténtica experta lo que nos espera de cara al otoño en el curioso y cada vez mayor universo del maquillaje. Toma nota si quieres estar al tanto de las últimas tendencias y triunfar esta temporada.

¿Cuándo le empezó a interesar el mundo del maquillaje?

La verdad es que desde siempre. Desde muy pequeña empecé a jugar con las brochas y pinturas. Pero profesionalmente hablando, llevo 15 años dedicada a ello.

¿Dónde ha trabajado todo ese tiempo?

Estuve más de una década trabajando en series de televisión y películas. Trabajé para la serie El Barco, de Globomedia, durante dos años, de 2010 a 2012. He estado en varias Fashion Week, como la de Costa Rica o la 080 de Barcelona. Y después me pasé a trabajar con marcas directamente, y desde hace dos años estoy con NYX Cosmetics.

Silvia conoció a la actriz Blanca Suárez en la serie 'El Barco'.

¿Cuál es su trabajo en la marca exactamente?

Un poco de todo. Soy la directora creativa, la experta en maquillaje, la que se encarga de las Master Class, los tutoriales...

¿Qué le gusta más, maquillar a actores para un rodaje o lo que hace ahora maquillando a la gente de a pie?

Sin duda lo de ahora. Porque los actores o actrices o las modelos ya están acostumbradas y no se sorprenden de lo que les haces. O los maquillajes son demasiado estéticos y llamativos, pero nada práctico. En cambio cuando maquillo a gente de a pie, me encanta. Se llama 'maquillaje social' y me gusta tanto porque cuando haces tu trabajo ves la felicidad y la sorpresa de la gente en la cara. Esa sensación me encanta.

¿Y dónde absorbe las tendencias que se van a llevar?

Es una causa del boom completo de la moda. Cuando un diseñador crea toda una colección y la presenta, a la vez también se crea la estética del peinado y, por supuesto, la del maquillaje. Lo que se llevará en maquillaje va a continuación de las tendencias de moda, porque los diseñadores crean todo un ambiente y ahí surgen las nuevas ideas de maquillaje.

¿Y qué se va a llevar este temporada?

Pues con la llegada del otoño siempre vuelven los colores burdeos, naranjas, cobre... y ahora está muy de moda la textura mate en todo, labios y cara, y los tonos naranjas y teja también llegan pisando fuerte.

El color flúor está arrasando en las pasarelas, ¿en el maquillaje también?

Sí, los toques de sombras eléctricas, sobre todo en azul se ven mucho últimamente.

Silvia Pellissa trabajando en un desfile.

¿Alguna curiosidad que esté de moda?

Se lleva pintarse las pecas con eye liner de tinta. Los pigmentos brillantes para iluminar la parte superior del pómulo, o las pestañas de largas y de colores.

Las pestañas están cobrando protagonismo...

Sí, pero es que además la gente piensa que, por ejemplo, lo de ponerse el rimmel es una tontería que lleva 10 segundos, pero la máscara de pestañas hay que tratarla bastante y bien. Con paciencia (ríe).

Entonces, ¿qué cuatro básicos nos recomienda para el neceser?

Pues una buena base de maquillaje, que no hay que aplicar a lo loco, sino un poquito y extenderla bien, para garantizar que se aplique correctamente. Un eye liner para marcar la mirada; una máscara de pestañas, que agrandar y dar presencia a los ojos;y un lipstick de un tono nude, que lo mismo te sirve de pintalabios que de toque de color para los pómulos.

¿Cuándo nació NYX Cosmetics?

Fue hace 19 años, en Los Ángeles, California. Hace tres años que llegó a España y ya tiene 26 tiendas en todo el territorio, y están previstas varias por abrir próximamente.

¿Qué hace tan especial a esta marca?

Se trata de una firma low cost pero con la presencia internacional de las grandes, y es que pertenece al sello L'Oreal. Lo que más nos gusta es divertir a nuestros clientes y prescriptores. Lo hacemos de forma cercana pero al mismo tiempo con estéticas o acciones que les sorprendan...

Por ejemplo...

Pues nosotros no hacemos publicidad convencional en medios, como la mayoría de empresas cosméticas. Nosotros trabajamos directamente con influencers, pero no les pagamos nada. Les enviamos nuestros productos y no controlamos lo que hablen de nosotros, pueden recomendarnos o todo lo contrario. Pero lo hacemos por la confianza de que funciona. Y a lo largo de todo el año, prácticamente cada mes, quedamos con un grupo de ellos para diferentes acciones divertidas con las que se sorprendan y sea 'un WOW' continuo. Tenemos los Face Awards, que se trata de un concurso que acaba con una gran gala con conciertos, cena, color, fiesta y mucho maquillaje; y en breve llevaremos a cabo un evento por Halloween que va a ser una locura.

Los 45 tonos del nuevo maquillaje de NYX.

¿Que novedades trae NYX?

Lo más novedoso es la base de maquillaje Can't Stop Won't Stop, que tiene 45 tonos para elegir el tuyo, es de alta cobertura en mate, dura 24 horas y también es waterproof (resistente al agua). El primer para pieles grasas y mixtas, que ha de ponerse antes de la base para hidratar y mantener el maquillaje. La máscara de pestañas Worth the hype; y el Slip Tease, que se trata de un labial de textura cremosa que da un efecto óptico que parece agrandar los labios. No es magia, es el maquillaje de moda.