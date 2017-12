Ideas de último minuto para esta Navidad

.

¡Ya no queda nada! Apenas te has dado cuenta y la primera cena de la Navidad está a la vuelta de la esquina. Y a ti no te ha dado tiempo a pensar en qué ponerte o cómo decorar tu casa. Que no cunda el pánico. Dejarlo todo para el final también funciona. Y te contamos cómo.

LOOKS DE ÚLTIMO MINUTO

Aunque Nochebuena ya está aquí al lado, también ha llegado el día de esa cena con amigas que agendaste hace tiempo. Elige una prenda de tendencia y construye todo el look en torno a ella. Te será mucho más fácil y el éxito lo tienes totalmente asegurado. Te ayudamos con este vídeo proponiéndote tres looks preparados por estilistas de moda, ¡que no cunda el pánico!

Encuentra aquí los productos del vídeo.

UNA CASA NAVIDEÑA CON PEQUEÑOS DETALLES

Una buena reunión familiar o con amigos exige una mesa en la que se cuide tanto la decoración como la comida que se sirve sobre ella. Si no has tenido tiempo de hacerlo, no te preocupes, con pequeños detalles puedes vestir la casa de forma perfecta para Navidad. Si prefieres algo tradicional, escoge el rojo y el verde además de un tono neutro, como el beige, para crear el trinomio perfecto. Juega con las luces –distribuyendo velas y pequeñas guirnaldas- o usando elementos de la naturaleza con diferentes texturas, desde flores en terciopelo hasta piñas o pequeños animales de madera. Puedes encontrar muchas más ideas en este enlace.

IDEAS DE REGALOS EN DOS HORAS

Y los regalos. Siempre te queda uno de los regalos. Si todavía no los has conseguido todos, no hay problema.



¡Nos gusta la Navidad!