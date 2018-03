Playlist: De superhéroe en el gimnasio

Se dice que la escuela Marvel es físicamente dura. Y es que uno no cultiva un cuerpo de superhéroe sin ejercicio y entrenamiento. La cuestión es que hasta los actores más fofisanos, como Paul Rudd o Chris Pratt se han transformado en puro músculo.

Sabemos que tu objetivo es ponerte en forma, por eso no se nos ocurre mejor playlist para el gimnasio que las bandas sonoras de estas películas. Desde Ant Man hasta Los Vengadores, dalo todo en tu sesión fitness con sus bandas sonoras.

Ant Man, 2015

Se nota que Paul Rudd ha tenido que entrenar duro

La idea de que un hombre se convierta en el líder de un grupo de hormigas para salvar el mundo es, quizá, la menos heroica de todas las que nos ofrece marvel, pero la película de Peyton Reed está llena estoicismos. Además Paul Rudd, que protagoniza esta película, siempre nos ha gustado, desde que lo conocimos en la serie Friends haciendo del compañero sentimental de Phoebe, o cuando lo vimos en la divertida película Our Idiot Brother.

Aunque lo cierto es que era un tipo con cara de sarcasmo permanente y que poco pegaba de súper héroe. Hasta que salió de la factoría Marvel y lo vimos más en forma que nunca.

Iron Man, 2008

¿Quieres los brazos de Robert Downey Jr.? Empieza a trabajar

Robert Downey Jr. es un tipo majo. En Iron Man no para de jugar con la ironía y su buen humor es contagioso. No podemos prometerte un traje como el de Tony Stark, pero sí podemos asegurarte de que la banda sonora te pondrá las pilas para conseguir llegar al final de la sesión de gimnasio. Las tres películas han elegido a AC/DC como banda sonora, así que no importa cual escuchar para aumentar bíceps al ritmo de rock.

Guardianes de la Galaxia, 2014.

Para tu sesión cardio en la cinta de correr y para los más ochenteros, sin duda. En la película de James Gunn, Chris Pratt lleva siempre consigo el casete de cuando era pequeño y la escucha en bucle una y otra vez.

Chris Pratt era un niño gordito…

Tú también puedes hacerlo, porque la tienes en Spotify y en Youtube. Canciones como Hooked on a Feeling (versión Blue Swede, no Daniel Hasselhodd), la de Come and get your love de Red Bone, Go all the way, de los Raspberries, o Spirit in the sky de Norman Greenbaum. Para estirar major la de David Bowie, Moonage Daydream.

Batman vs Superman

Esta película de superhéroes es una de las más esperadas y que tiene previsto salir en mayo de 2016 en nuestro país. Pero ya tienes la banda sonora pululando por la red para motivarte haciendo esas flexiones, o subiéndote a la barra para fortalecer brazos. No sabemos si tú eres más de Batman o de Superman, pero sabemos que quieres ponerte en forma escuchando los bajos más potentes.

Capitán América: el soldado de invierno, 2014

Se nota que Chris Evans, protagonista de El Capitán América, entrena duro

¿Quieres el cuerpo de Chris Evans? Advertimos desde ya que va a ser costoso, aunque no imposible. Si quieres recrearte en tus objetivos, ponte la banda sonora de Capitán América. Para esos ejercicios más costosos, de los que te hacen sudar la gota gorda, los que te mosquean de verdad.

Los vengadores, 2012

Porque a veces un superhéroe no es suficiente para salvar el mundo. Junta la fuerza de Iron Man, del Capitán América, Hulk, la Viuda Negra y Thor y termina tu sesión de piernas más motivado que cansado.