La quinta víctima de Russell Brand dice que la "trató como un animal": "Eres una pervertida y quiero llevarte más lejos"

El juicio a Russell Brand (51 años) por violación y abusos sexuales a un total de seis mujeres está haciendo que vean la luz los terroríficos testimonios de sus víctimas. En una nueva vista oral en la Corte de Londres, se ha escuchado el relato de la mujer número cinco -identificada así para mantener su anonimato-, la cual ha asegurado que el intérprete la trató "como un animal".

La denunciante conoció a Brand después de uno de sus espectáculos en el Hammersmith Apollo y posteriormente acudió a su domicilio en el elegante y bohemio barrio al noroeste de Londres, Hampstead. Según su declaración, ambos comenzaron a besarse y mantuvieron relaciones sexuales vaginales consentidas.

Su acusación se refiere a lo que, según sostiene, sucedió después: Brand se habría quitado el preservativo que ella le había pedido que utilizara y la habría penetrado analmente sin su consentimiento. La mujer ha aseverado durante el juicio que le pidió que se detuviera en repetidas ocasiones y él ignoró esas peticiones.

Russell Brand llegando al juicio en la Corte de Londres. Getty Images

Otro de los puntos centrales de su testimonio ha sido la reacción que atribuye al humorista después de los hechos. La mujer explicó que inicialmente creyó que Brand estaba "horrorizado" por lo sucedido y que iba a disculparse por haberle hecho daño, pero su sorpresa fue cuando el actor salió de la habitación e hizo como si no hubiera pasado nada. Después, habría encendido el televisor y atendido una llamada telefónica.

"No actuaba como alguien que acababa de violar a otra persona", ha añadido al describir su comportamiento. De hecho, a los pocos minutos de la supuesta violación una persona del servicio de Brand invitó a la mujer a marcharse de la casa con el pretexto de que el actor tenía que prepararse para irse a un evento.

"En su casa me sentí completamente degradada, como si me hubieran tratado como a un animal, como a un trozo de carne. No me encontraba bien. Estaba muy disgustada".

Seis meses después de aquello, Russell Brand volvió a ponerse en contacto con la mujer para volver a intimar con ella. "Eres una pervertida y quiero llevarte más lejos", le dijo él a través de un mensaje de texto en el móvil. "Creo que ya me has llevado al límite. Me has tratado como a un animal", respondió ella.

El abogado de Brand, Ian Winter, ha incidido en que la mujer acudió voluntariamente a la vivienda para mantener relaciones sexuales con él, algo que ella ha confirmado. También le ha preguntado por su admiración hacia el humorista y por el conocimiento que tenía de su reputación sexual.

La denunciante ha rechazado que esa admiración nublara su juicio. "En ese momento no había oído hablar de que el señor Brand hubiera violado a alguien", ha respondido.

Russell Brand, que ha escuchado junto a su esposa, Laura Gallacher, la declaración de la mujer número cinco ha negado las acusaciones. El actor se enfrenta a siete cargos relacionados con seis denunciantes por hechos presuntamente ocurridos entre 1999 y 2009: tres de violación, tres de agresión sexual y uno de agresión indecente. Está previsto que el juicio se prolongue aproximadamente seis semanas.

Su esposa, Laura Gallacher, lo ha acompañado a la mayoría de las vistas. Getty Images

Los cargos

Cargo 1. La primera denunciante lo acusa de haberla violado en un hotel en 1999, durante la celebración del congreso del Partido Laborista. Según el relato expuesto ante el tribunal, Brand se habría quitado parte de la ropa y le habría pedido que lo fotografiara antes de la presunta violación.

Cargo 2. La segunda acusación corresponde a un episodio de 2001. Una mujer sostiene que el humorista la sujetó por un brazo y trató de llevarla por la fuerza hasta un baño.

Cargos 3 y 4. La tercera denunciante sitúa los hechos en un bar de Londres en 2004. Según su declaración, Brand le habría tocado los pechos antes de conducirla a los aseos, donde presuntamente la sometió a una penetración oral sin su consentimiento. Este episodio se traduce en dos cargos: uno de agresión sexual y otro de violación.

El actor está acusado de siete cargos a seis mujeres. Getty Images

Cargo 5. Otra mujer denuncia que, entre 2004 y 2005, Brand la habría besado agresivamente y le habría realizado tocamientos en los pechos, un costado y las nalgas.

Cargo 6. La quinta denunciante asegura que conoció al actor en 2009, después de una actuación en el Hammersmith Apollo. Según su testimonio, ambos mantuvieron inicialmente relaciones sexuales consentidas en casa de Brand, pero después él la habría penetrado analmente sin su consentimiento.

Cargo 7. La última acusación se refiere a un supuesto episodio ocurrido durante una grabación en 2009. La sexta denunciante sostiene que Brand le exigió que le diera un masaje y apoyó la cabeza sobre la zona de su entrepierna.