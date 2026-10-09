La confesión de Shakira sobre sus hijos tras el juicio con Piqué: "Hablo catalán con ellos cuando no quiero que nos entiendan"

Este pasado jueves, 8 de octubre, la cantante Shakira (49 años) ha sido la gran invitada al programa La Revuelta, presentado por David Broncano (41). Eso sí, la artista no se ha desplazado al Teatro Albéniz, donde se graba el programa.

Ha sido Broncano, junto a su equipo, el que ha viajado hasta el Macondo Park, el recinto temporal levantado en el distrito madrileño de Villaverde para albergar la residencia europea de su gira Las mujeres ya no lloran.

Pese a arrancar con una hora de retraso sobre el horario previsto, y prolongarse durante tan sólo 17 minutos, la breve conversación entre Shakira y Broncano ha dejado grandes momentos y titulares. También un poderoso dato de audiencia: 14,1 por ciento de share.

También hay quien ha atisbado en las manifestaciones de la artista 'dardos' velados contra Gerard Piqué (39). Conviene recordar que esta entrevista en TVE acontece tan sólo dos días después de que Shakira y Gerard se hayan visto las caras en Barcelona.

Ambos acudieron a los juzgados de la Ciudad Condal para revisar el régimen de visitas de sus hijos, Milan (13) y Sasha (11), teniendo en cuenta que la artista vive en Miami con sus vástagos, y Piqué en Barcelona.

Este encuentro ante el tribunal tenía un fin claro: evitar que sean únicamente los menores quienes realicen los pesados desplazamientos transoceánicos cada vez que les corresponde convivir con el exfutbolista.

Tras la celebración de este juicio, este jueves Shakira ha hablado como nunca de sus hijos en su charla con Broncano. En un momento dado, David se ha interesado por el idioma con el que la de Barranquilla se comunica con Milan y Sasha.

Para sorpresa del conductor del programa, Shakira ha revelado la curiosa utilidad que ha encontrado a la lengua catalana tras su etapa en España: "En Miami hablo catalán con mis hijos cuando no quiero que me entiendan".

Y agrega la intérprete de La tortura: "Yo intento hablar en castellano todo el tiempo, pero ellos dos hablan mucho en inglés".

En la línea de las posibles pullas contra Gerard, en otro instante de la interviú Shakira, hablando del amor, ha deslizado que ha hecho "muchas cosas por amor, demasiadas".

Durante el bloque más desenfadado del encuentro, Broncano ha abordado, además, el terreno de la astrología.

Aunque la cantante admite no consultar el horóscopo con frecuencia, sí demostra conocer a la perfección los rasgos del signo Acuario -compartido, irónicamente, con Piqué, ambos nacidos el 2 de febrero-.

"Nosotros no nos podemos juntar -Broncano es Capricornio- porque ambos somos perfeccionistas y fogosos", ha bromeado la artista. Al preguntarle el presentador si eso resultaba positivo, Shakira zanjó entre risas: "Sí, depende del acuariano".

Por último, en la cuestión económica, la colombiana ha reflexionado: "Yo facturo mucho, pero también tengo muchos gastos. Entre lo que facturo y lo que gasto, me quedo igual".

Un cierre histórico

A punto de culminar su exitoso paso por la capital española, la artista de Barranquilla ha querido expresar en La Revuelta su gratitud por el caluroso recibimiento del público.

"Ha sido impresionante. 50.000 personas cantando y bailando cada día. Me he sentido tan contenta y tan querida...", ha afirmado visiblemente emocionada al hacer balance de los 13 multitudinarios conciertos celebrados en la ciudad.

Como broche de oro a esta gira, la colombiana sumaba esta misma semana una última fecha en el calendario: el próximo 12 de octubre, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. Una despedida que promete ser mítica.

La cantante, en uno de sus recitales. Gtres

"Vamos a tener muchos amigos... Viene Maluma y vamos a cantar Agua, va a venir Beéle, Bizarrap, Dani Martín... Va a ser espectacular", ha adelantado sobre la nómina de colaboradores que la arroparán sobre el escenario.

Inmersa en una rutina de trabajo abrumadora, la intérprete reconoce no haber dispuesto de apenas tiempo libre para hacer turismo.

Desvela, con gran sentido del humor, la singular escapada que realizó junto a un grupo de amigas de visita en Madrid: "Fuimos a una tienda de minerales porque el novio de una amiga colecciona piedras".