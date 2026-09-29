Wladimir, exmarido de Hayden Panettiere, solicita la tutela de los bienes de su hija: la herencia de 6 millones de la actriz peligra

La trágica y repentina muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, a los 36 años, el pasado 16 de agosto, ha desencadenado una batalla judicial en los tribunales de California.

Su exprometido, el excampeón mundial de boxeo Wladimir Klitschko (50 años), ha presentado una petición de tutela provisional urgente para tomar el control de la herencia que le corresponde a la única hija de la pareja, Kaya, de 11 años.

El objetivo del deportista ucraniano es salvaguardar un patrimonio valorado en unos 6 millones de dólares ante el riesgo inminente de saqueo, extravío o mala gestión de los bienes de la fallecida intérprete.

Panettiere falleció el pasado 16 de agosto en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, como consecuencia de los efectos tóxicos accidentales de varias sustancias, entre ellas el fentanilo.

Dado que la actriz no dejó testamento ni se ha nombrado a un representante legal para su patrimonio, Klitschko ha decidido intervenir en representación de la menor, quien es la única beneficiaria legítima de la herencia.

Wladimir Klitschko y Hayden Panettiere, junto a su hija. Redes Sociales

Los documentos judiciales obtenidos por el Daily Mail y presentados en Los Ángeles revelan una situación de extrema vulnerabilidad alrededor de las propiedades de la protagonista de Heroes.

En el escrito se argumenta que, aunque Kaya reside en el extranjero junto a su padre, la justicia californiana tiene plena jurisdicción para proteger los activos que la niña debe recibir por la vía de la administración testamentaria.

El equipo legal del exboxeador denuncia que la vivienda de Panettiere sufrió el acceso no autorizado de un individuo desconocido antes y después de su fallecimiento.

A pesar de que se cambiaron las cerraduras, la petición advierte de que existen sospechas fundadas de que esa persona continuará intentando apropiarse indebidamente de los bienes.

Asimismo, Klitschko señala en la demanda que varias joyas y pertenencias de gran valor de la actriz han desaparecido o se encuentran en paradero desconocido.

A ello se suma que agentes federales accedieron al inmueble en el marco de la investigación policial sobre su fallecimiento, incautando diversos objetos personales que ahora están bajo custodia de las fuerzas del orden.

Por todo ello, el ucraniano exige ser nombrado tutor provisional para tener la potestad de designar a un administrador que coordine con las autoridades la recuperación de los activos.

Hayden Panettiere junto a su hija, Kaya, y su exmarido, Klitschko. Redes Sociales

Klitschko y Hayden se conocieron en 2009 y mantuvieron una relación sentimental con altibajos durante nueve años. Tras comprometerse en octubre de 2013, la actriz dio a luz a su hija en diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, en 2018 la relación llegó a su fin de forma definitiva. Fue en aquel año cuando Panettiere tomó la difícil y comentada decisión de ceder la custodia física y legal completa de la niña a Klitschko[cite: 1], quien se trasladó con la menor a su Ucrania natal.

La intérprete reconoció públicamente que atravesaba una profunda depresión posparto y una severa adicción al alcohol y a los fármacos que la llevaron a ingresar en centros de rehabilitación.

Sin la designación inmediata de un tutor para el patrimonio de la menor, los abogados del exdeportista advierten de que existe una elevada probabilidad de que la herencia se dilapide o se pierda antes de que la justicia pueda actuar de oficio