Los objetos de Brigitte Bardot, incluida su ropa interior, se han subastado y su viudo vive en un piso social tras ser desheredado

Sorprendente decisión la que ha tomado Nicolas-Jacques (66 años), el único hijo de la recordada Brigitte Bardot: este pasado lunes, 21 de septiembre, ha subastado los objetos personales de la artista, incluyendo su ropa interior. Todo se ha vendido por un millón de euros.

Un montante, como recuerda Daily Mail, que ha superado 20 veces su valor estimado. Alrededor de 3.000 pujadores procedentes de todo el mundo se inscribieron para competir por la colección, compuesta de 185 objetos.

Entre ellos, un tutú negro, ropa interior, sombreros de paja, gafas de sol, camisones, un par de zapatillas de ballet Repetto, vajilla y muebles de La Madrague y La Garrigue, su casa de Saint-Tropez y su apartamento de París.

La artista en una imagen de archivo. Getty Images

Alexandre Millon, el subastador al frente de la jornada, ha definido a la mítica intérprete como una "alquimista extraordinaria" por su capacidad póstuma de transformar objetos cotidianos en piezas de coleccionista valoradas en pequeñas fortunas.

La puja registró escaladas de precios espectaculares en piezas de escaso valor material. Dos collares para perros equipados con una placa de identificación con el nombre de Bardot, tasados inicialmente en 30 euros el par, terminaron adjudicándose por 9.400 euros.

Un autorretrato pintado por la propia actriz ha rozado los 40.000 euros, mientras que la máquina de escribir que empleó para redactar sus memorias ha alcanzado, este pasado lunes, los 4.634 euros.

Igualmente llamativas han sido las pujas por sus instrumentos: dos de sus guitarras, con un precio estimado de entre 300 y 500 euros, se han vendido por 8.600 y 11.900 euros. Incluso tres peluches con forma de cría de foca alcanzaron una cifra cercana a los 2.200 euros.

Desde la dirección de la Fundación Brigitte Bardot, su directora general, Ghyslaine Calmels, ha justificado la subasta como "la continuación lógica de la que ella misma organizó en 1987 con sus pertenencias más preciadas para crear su fundación".

Al tiempo, esta mujer ha recordado que la institución acoge actualmente a 13.000 animales en cuatro refugios y colabora con 350 grupos en 70 países. Frente al éxito económico de la sala de subastas se sitúa la amarga reacción de su cuarto y último marido, Bernard d'Ormale.

Brigitte abrazando a su mascota. Getty Images

Bernard, con quien Bardot estuvo unida durante tres décadas, está enfadado. D'Ormale, que tras el fallecimiento de la actriz habita en un piso de protección oficial, ha calificado el remate de "broma" y de "falta de respeto a la memoria de Brigitte".

La polémica se intensifica tras revelarse que el viudo ha sido desheredado en el testamento final de la estrella, destinándose la totalidad de sus bienes a la fundación animalista y a su único hijo, Nicolas-Jacques Charrier, fruto de su matrimonio con Jacques Charrier.

Sobre esta exclusión patrimonial, d'Ormale ha asegurado al diario Nice Matin lo que sigue: "Fui yo quien le dijo que no quería absolutamente nada".

Sin embargo, el viudo arremete contra la venta de los enseres: "Son objetos personales. ¿Por qué celebrar esta venta? ¿Por los animales? Es una broma... Brigitte desde luego no habría estado de acuerdo; los habría echado a patadas".

Bardot, junto a su último marido en un evento social. Gtres

La cúpula de la fundación ha rechazado sus acusaciones alegando que la subasta fue aprobada en junta directiva el pasado mes de junio, cuando el propio d'Ormale ejercía como presidente, cargo del que fue destituido días antes del remate.

El afectado argumenta que desconocía que el catálogo incluyera lencería y prendas de su esfera privada compartida. Sea como fuere, con esta subasta se cierra el último capítulo público de una figura irrepetible en la historia del cine galo.

Tras rodar 47 películas, grabar 70 canciones y convertirse en la gran musa de realizadores como Roger Vadim -su primer marido-, Bardot abandonó la actuación en 1973 para volcarse de forma absoluta en la causa animal.

Su vida sentimental, jalonada por cuatro matrimonios -Vadim, Charrier, el magnate Gunter Sachs y d'Ormale- y romances mediáticos como el que mantuvo con Serge Gainsbourg, discurrió en sus últimas décadas en paralelo a fuertes controversias políticas.

Alineada con posiciones de extrema derecha, la actriz acumuló hasta seis condenas judiciales por incitación al odio racial debido a sus declaraciones públicas.

Un turbulento legado vital cuyo recuerdo material ha terminado dispersado en París a golpe de martillo por cerca de un millón de euros.